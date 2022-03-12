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Сегодня, 15:16

«ПСЖ» готов продать Икарди летом. Клуб хочет получить за нападающего 58 миллионов евро

«ПСЖ» готов продать нападающего Икарди во время летнего трансферного окна
Карен Саркисян
Корреспондент

«ПСЖ» готов продать одного из своих нападающих во время летнего трансферного окна, сообщает GFFN со ссылкой на L'Equipe.

По информации источника, «ПСЖ» может продать нападающего Мауро Икарди, если им поступит достойное предложение.

Отмечается, что парижский клуб надеется получить за нападающего ненамного меньше, чем за него было заплачено в 2019 году «Интеру» — 58 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 29-летний аргентинец забил 5 мячей в 28 матчах за парижан. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Источник: https://www.getfootballnewsfrance.com/2022/psg-will-sell-mauro-icardi-this-summer-if-right-offer-comes-in/

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
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П2

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18%

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Обе забьют - да

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X2

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
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Обе забьют - да

22%

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20%

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П1 и ТМ 5.5 - да

14%

1.70
Мауро Икарди
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 27 19 5 3 56-24 62
2
 Ницца 27 15 5 7 38-21 49
3
 Марсель 27 13 8 6 39-25 47
4
 Ренн 27 14 4 9 53-25 46
5
 Страсбур 27 12 8 7 49-32 44
6
 Лилль 28 11 10 7 37-35 43
7
 Нант 27 12 6 9 36-29 42
8
 Лион 27 11 9 7 38-33 41
9
 Монако 27 11 8 8 40-29 41
10
 Ланс 27 11 7 9 42-38 40
11
 Монпелье 27 11 4 12 41-40 37
12
 Брест 27 9 8 10 35-38 35
13
 Реймс 27 7 11 9 31-31 32
14
 Анже 27 7 8 12 31-40 29
15
 Клермон Фут 27 7 7 13 27-46 28
16
 Сент-Этьен 28 6 8 14 28-50 26
17
 Труа 27 6 7 14 25-41 25
18
 Лорьян 27 5 9 13 22-43 24
19
 Метц 27 4 10 13 25-46 22
20
 Бордо 27 4 10 13 38-65 22
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11.03 23:00
Лилль – Сент-Этьен
 0 : 0
12.03 19:00
Монпелье – Ницца
 - : -
12.03 23:00
Труа – Нант
 - : -
13.03 15:00
ПСЖ – Бордо
 - : -
13.03 17:00
Анже – Реймс
 - : -
13.03 17:00
Клермон Фут – Лорьян
 - : -
13.03 17:00
Метц – Ланс
 - : -
13.03 17:00
Страсбур – Монако
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