«ПСЖ» готов продать Икарди летом. Клуб хочет получить за нападающего 58 миллионов евро

«ПСЖ» готов продать одного из своих нападающих во время летнего трансферного окна, сообщает GFFN со ссылкой на L'Equipe.

По информации источника, «ПСЖ» может продать нападающего Мауро Икарди, если им поступит достойное предложение.

Отмечается, что парижский клуб надеется получить за нападающего ненамного меньше, чем за него было заплачено в 2019 году «Интеру» — 58 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 29-летний аргентинец забил 5 мячей в 28 матчах за парижан. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.