В «ПСЖ» прокомментировали слова Неймара о «пережитом аде»

В «ПСЖ» отреагировали на слова экс-форварда команды Неймара о сложном времени в парижском клубе, которое он пережил вместе с Лионелем Месси.

«Мы не даем никаких комментариев. У нас есть определенная элегантность. Любопытно, что оба игрока [Месси и Неймар] хотели остаться в «ПСЖ», — говорится в заявлении парижан.

Ранее бразилец заявил следующее: «В Париже Месси пережил ад, как и я. Мы расстроены, потому что приезжали туда не просто так, а для того, чтобы сделать все возможное и выиграть Лигу чемпионов, попытаться сотворить историю. К сожалению, мы не успели добиться успеха».

Оба игрока в летнее трансферное окно покинули «ПСЖ».