Французская газета L'Equipe назвала Кузяева царем

Французская газета L'Equipe назвала российского полузащитника «Гавра» Далера Кузяева царем.

В газете появилась статья с заголовком: «Кузяев, Царь родился». Это отсылка на название фильма «Звезда родилась».

3 сентября «Гавр» на своем поле обыграл «Лорьян» (3:0). Кузяев отметился голом, который стал для россиянина вторым в четырех матчах за команду. Он подписал двухлетний контракт с «Гавром» в июле этого года.