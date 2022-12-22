«Монако» с Головиным обыграл «Лидс» в товарищеском матче

«Монако» обыграл «Лидс» в товарищеском матче со счетом 4:2.

Дубли в составе французской команды оформили Брель Эмболо и Исмаил Якобс. За английский клуб забили Робин Кох и Джо Гельхардт.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе и был заменен на 61-й минуте встречи. 26-летний футболист сделал голевую передачу в матче с «Лидсом».

Следующий матч «Монако» проведет 28 декабря против «Осера» в рамках 16-го тура чемпионата Франции. «Лидс» в этот же день сыграет с «Манчестер Сити» в 17-м туре АПЛ.