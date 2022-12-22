Роналдиньо назвал следующего обладателя «Золотого мяча»

Легендарный бразильский футболист Роналдиньо рассказал, кто по его мнению достоен «Золотого мяча» в следующем году.

«Я думаю, что Лионель Месси получит восьмой «Золотой мяч». Он оформил дубль в финале чемпионата мира и стал обладателем трофея. Благодаря этому Лео войдет в историю», — приводит слова Роналдиньо Sportskeeda.

Лионель Месси принял участие в 7 матчах на мировом первенстве, забил семь голов и отдал три результативные передачи. Вместе со сборной Аргентины выиграл ЧМ-2022, победив в финале Францию (3:3, 4:2 — по пен.). 35-летний форвард был признан лучшим игроком турнира. В текущем сезоне он сыграл за «ПСЖ» 19 матчей, забил 12 мячей и отдал 14 голевых пасов.