В «Лилле» заявили, что не собираются продавать Ботмана

Президент «Лилля» Оливье Летанг заявил, что не собирается отпускать защитника Свена Ботмана в зимнее трансферное окно.

«Мы не будем обсуждать это. Я уже высказывался по поводу Свена и повторюсь: мы хотим сохранить у себя лучших футболистов. Мы даже не собираемся начинать переговоры с кем-то. Хотим оставить Ботмана у себя», — приводит Football Italia слова Летанга.

В сезоне-2021/22 Ботман провел 19 матчей за «Лилль», на его счету 2 гола и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 22-летнего нидерландца в 30 миллионов евро. Ранее сообщалось об интересе к защитнику со стороны «Милана» и «Ньюкасла».