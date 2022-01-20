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Сегодня, 08:14

В «Лилле» заявили, что не собираются продавать Ботмана

Иван Торопцев
Корреспондент

Президент «Лилля» Оливье Летанг заявил, что не собирается отпускать защитника Свена Ботмана в зимнее трансферное окно.

«Мы не будем обсуждать это. Я уже высказывался по поводу Свена и повторюсь: мы хотим сохранить у себя лучших футболистов. Мы даже не собираемся начинать переговоры с кем-то. Хотим оставить Ботмана у себя», — приводит Football Italia слова Летанга.

В сезоне-2021/22 Ботман провел 19 матчей за «Лилль», на его счету 2 гола и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 22-летнего нидерландца в 30 миллионов евро. Ранее сообщалось об интересе к защитнику со стороны «Милана» и «Ньюкасла».

Источник: https://football-italia.net/lille-wont-even-discuss-botman-with-milan-and-newcastle-united/
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1
 ПСЖ 21 15 5 1 42-18 50
2
 Ницца 21 12 4 5 34-18 40
3
 Марсель 20 10 7 3 28-16 37
4
 Страсбур 21 10 5 6 41-25 35
5
 Ренн 21 10 4 7 40-19 34
6
 Монако 21 9 6 6 33-23 33
7
 Ланс 21 9 6 6 36-29 33
8
 Лилль 21 8 8 5 30-28 32
9
 Монпелье 21 9 4 8 34-28 31
10
 Лион 20 7 8 5 28-27 29
11
 Нант 21 8 5 8 26-25 29
12
 Анже 20 6 8 6 26-27 26
13
 Брест 21 6 7 8 26-33 25
14
 Реймс 21 5 9 7 22-23 24
15
 Труа 21 5 5 11 19-29 20
16
 Метц 21 4 7 10 24-41 19
17
 Клермон Фут 21 4 6 11 20-38 18
18
 Лорьян 21 3 8 10 16-34 17
19
 Бордо 21 3 8 10 30-50 17
20
 Сент-Этьен 20 2 6 12 18-42 12
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19.11 23:00
Монако – Лилль
 2 : 2
20.11 19:00
ПСЖ – Нант
 3 : 1
20.11 23:00
Ренн – Монпелье
 2 : 0
21.11 15:00
Брест – Ланс
 4 : 0
21.11 17:00
Анже – Лорьян
 1 : 0
21.11 17:00
Метц – Бордо
 3 : 3
21.11 17:00
Страсбур – Реймс
 1 : 1
21.11 17:00
Труа – Сент-Этьен
 0 : 1
21.11 19:00
Клермон Фут – Ницца
 1 : 2
21.11 22:45
Лион – Марсель
 - : -
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Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 12
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 12
Людовик Айорк

Людовик Айорк

Страсбур

 11
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 8
Димитри Пайет

Димитри Пайет

Марсель

 7
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Ланс

 7
И К Ж
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Йохан Гастьен

Клермон Фут

 17 2 3
Тежи Саванье

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Монпелье

 18 1 5
Жером Эрго

Жером Эрго

Лорьян

 6 1 0
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