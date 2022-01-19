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Сегодня, 22:50

«Лилль» на своем поле победил «Лорьян»

Иван Шитик
Корреспондент

«Лилль» на своем поле победил «Лорьян» в матче 20-го тура чемпионата Франции. «Доги» выиграли со счетом 3:1, причем забили все три мяча уже к 30-й минуте первого тайма.

«Лилль» набрал 32 очка и поднялся на восьмое место в турнирной таблице.

«Лорьян» после этого поражения опустился на 18-ю строчку (17 очков).

Франция. Лига 1. 20-й тур
19 янв, 21:00. Stade Pierre-Mauroy (Grand Stade Lille Metropole) (Лилль)
Лилль
3:1
Лорьян
Голы
Лихаджи, 10 (1:0), Енц, 19 (2:0), Мандава, 31 (3:0), Сумано, 90+3 (3:1)
Лилль
Грбич Зеки Челик Ботман Жозе Фонти Мандава Ренату Санчеш (Шека, 68 ) Онана (Гудмундссон, 76 ) Бамба (Ньясс, 76 ) Давид Бурак Йылмаз (Гомеш, 82 ) Лихаджи (Веа, 68 )
Лорьян
Нарди Енц Абержель Мендес Петро Ле Гофф Муазан (Игор Силва, 63) Ле Фе (Буагар, 64) Монкондюи (Лемуан, 74) Моффи (Сумано, 74) Лорьенте (Бурле, 86)
Судьи
Батта
Франция. Лига 1. 20-й тур
19 янв, 21:00. La Mosson (Монпелье)
Монпелье
0:1
Труа
Голы
Шавалерен, 74 (0:1)
Монпелье
Омлин Суке (Самбия, 70 ) Сако Козза Ристич Саванье Ферри Шотар (Джоаккини, 85 ) Молле Мавидиди (Жермен, 75 ) Вахи (Макуана, 85 )
Труа
Гальон Палмер-Браун (Ларуси, 86) Бьянкон Сальмье Рами (Эль-Хаджам, 45) Дингоме Тардье Шамбо Шавалерен Родригеш Шадли (Домингес, 33)
Предупреждения
Молле 38, Суке 58, Шотар 66, Мавидиди 68, Ферри 87  -  Бьянкон 21
Удаления
Саванье 63
Судьи
Стина
Франция. Лига 1. 20-й тур
26 янв, 21:00. Raymond Kopa (Анже)
Анже
Сент-Этьен

 

ФК Анже
ФК Лилль
ФК Лорьян
ФК Монпелье
ФК Сент-Этьен
ФК Труа
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 21 15 5 1 42-18 50
2
 Ницца 21 12 4 5 34-18 40
3
 Марсель 20 10 7 3 28-16 37
4
 Страсбур 21 10 5 6 41-25 35
5
 Ренн 21 10 4 7 40-19 34
6
 Монако 21 9 6 6 33-23 33
7
 Ланс 21 9 6 6 36-29 33
8
 Лилль 21 8 8 5 30-28 32
9
 Монпелье 21 9 4 8 34-28 31
10
 Лион 20 7 8 5 28-27 29
11
 Нант 21 8 5 8 26-25 29
12
 Анже 20 6 8 6 26-27 26
13
 Брест 21 6 7 8 26-33 25
14
 Реймс 21 5 9 7 22-23 24
15
 Труа 21 5 5 11 19-29 20
16
 Метц 21 4 7 10 24-41 19
17
 Клермон Фут 21 4 6 11 20-38 18
18
 Лорьян 21 3 8 10 16-34 17
19
 Бордо 21 3 8 10 30-50 17
20
 Сент-Этьен 20 2 6 12 18-42 12
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19.11 23:00
Монако – Лилль
 2 : 2
20.11 19:00
ПСЖ – Нант
 3 : 1
20.11 23:00
Ренн – Монпелье
 2 : 0
21.11 15:00
Брест – Ланс
 4 : 0
21.11 17:00
Анже – Лорьян
 1 : 0
21.11 17:00
Метц – Бордо
 3 : 3
21.11 17:00
Страсбур – Реймс
 1 : 1
21.11 17:00
Труа – Сент-Этьен
 0 : 1
21.11 19:00
Клермон Фут – Ницца
 1 : 2
21.11 22:45
Лион – Марсель
 - : -
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