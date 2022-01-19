«Лилль» на своем поле победил «Лорьян»

«Лилль» на своем поле победил «Лорьян» в матче 20-го тура чемпионата Франции. «Доги» выиграли со счетом 3:1, причем забили все три мяча уже к 30-й минуте первого тайма.

«Лилль» набрал 32 очка и поднялся на восьмое место в турнирной таблице.

«Лорьян» после этого поражения опустился на 18-ю строчку (17 очков).