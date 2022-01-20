Венгер поделился мнением об игре нападающего «ПСЖ» Мбаппе

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал, что думает о выступлениях форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

«Помню, когда ему было 17 лет, я подумал: «Он станет новым Пеле». Пеле трижды выиграл чемпионат мира. Пусть Мбаппе выиграет второй, и будем смотреть. У него есть легкость, интеллект, экспрессия, харизма... Он очень быстро достиг больших высот. Он стал очень силен», — цитирует Венгера AS.

Контракт француза с «ПСЖ» истекает летом этого года. Ранее неоднократно сообщалось об интересе к Мбаппе со стороны «Реала» и о желании самого форварда переехать в Мадрид.

В 19 матчах лиги 1 22-летний футболист забил 10 голов и сделал 8 результативных передач.