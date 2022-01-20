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Сегодня, 12:12

Венгер поделился мнением об игре нападающего «ПСЖ» Мбаппе

Виктория Кравченко

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал, что думает о выступлениях форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

«Помню, когда ему было 17 лет, я подумал: «Он станет новым Пеле». Пеле трижды выиграл чемпионат мира. Пусть Мбаппе выиграет второй, и будем смотреть. У него есть легкость, интеллект, экспрессия, харизма... Он очень быстро достиг больших высот. Он стал очень силен», — цитирует Венгера AS.

Контракт француза с «ПСЖ» истекает летом этого года. Ранее неоднократно сообщалось об интересе к Мбаппе со стороны «Реала» и о желании самого форварда переехать в Мадрид.

В 19 матчах лиги 1 22-летний футболист забил 10 голов и сделал 8 результативных передач.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Арсен Венгер
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 21 15 5 1 42-18 50
2
 Ницца 21 12 4 5 34-18 40
3
 Марсель 20 10 7 3 28-16 37
4
 Страсбур 21 10 5 6 41-25 35
5
 Ренн 21 10 4 7 40-19 34
6
 Монако 21 9 6 6 33-23 33
7
 Ланс 21 9 6 6 36-29 33
8
 Лилль 21 8 8 5 30-28 32
9
 Монпелье 21 9 4 8 34-28 31
10
 Лион 20 7 8 5 28-27 29
11
 Нант 21 8 5 8 26-25 29
12
 Анже 20 6 8 6 26-27 26
13
 Брест 21 6 7 8 26-33 25
14
 Реймс 21 5 9 7 22-23 24
15
 Труа 21 5 5 11 19-29 20
16
 Метц 21 4 7 10 24-41 19
17
 Клермон Фут 21 4 6 11 20-38 18
18
 Лорьян 21 3 8 10 16-34 17
19
 Бордо 21 3 8 10 30-50 17
20
 Сент-Этьен 20 2 6 12 18-42 12
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38 тур
19.11 23:00
Монако – Лилль
 2 : 2
20.11 19:00
ПСЖ – Нант
 3 : 1
20.11 23:00
Ренн – Монпелье
 2 : 0
21.11 15:00
Брест – Ланс
 4 : 0
21.11 17:00
Анже – Лорьян
 1 : 0
21.11 17:00
Метц – Бордо
 3 : 3
21.11 17:00
Страсбур – Реймс
 1 : 1
21.11 17:00
Труа – Сент-Этьен
 0 : 1
21.11 19:00
Клермон Фут – Ницца
 1 : 2
21.11 22:45
Лион – Марсель
 - : -
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Г
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 12
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 12
Людовик Айорк

Людовик Айорк

Страсбур

 11
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 8
Димитри Пайет

Димитри Пайет

Марсель

 7
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Ланс

 7
И К Ж
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

 17 2 3
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 18 1 5
Жером Эрго

Жером Эрго

Лорьян

 6 1 0
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