Уго Экитике оценил свой трансфер в «ПСЖ»

Новичок «ПСЖ» Уго Экитике прокомментировал свой трансфер в парижский клуб.

«Я встретился Луисом Кампосом, на которой все решилось. Это было недавно, почти перед самым трансфером. Я и так хотел перейти в парижский клуб, а беседа с Кампосом еще больше меня убедила. Невозможно отказать «ПСЖ», если ты француз», — сказал форвард Le10Sport.

Экитике перешел в «ПСЖ» из «Реймса» на правах аренды, рассчитанной до конца сезона-2022/2023. В прошедшем сезоне футболист забил 10 голов и сделал 3 ассиста в 24 матчах лиги 1.