Уго Экитике оценил свой трансфер в «ПСЖ»
Новичок «ПСЖ» Уго Экитике прокомментировал свой трансфер в парижский клуб.
«Я встретился Луисом Кампосом, на которой все решилось. Это было недавно, почти перед самым трансфером. Я и так хотел перейти в парижский клуб, а беседа с Кампосом еще больше меня убедила. Невозможно отказать «ПСЖ», если ты француз», — сказал форвард Le10Sport.
Экитике перешел в «ПСЖ» из «Реймса» на правах аренды, рассчитанной до конца сезона-2022/2023. В прошедшем сезоне футболист забил 10 голов и сделал 3 ассиста в 24 матчах лиги 1.
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Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|ПСЖ
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|0-0
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2
|Марсель
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Монако
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ланс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Реймс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Анже
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Труа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Клермон Фут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Аяччо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Осер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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38 тур
|5.08
|22:00
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Лион – Аяччо
|- : -
|6.08
|18:00
|
Страсбур – Монако
|- : -
|6.08
|22:00
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Клермон Фут – ПСЖ
|- : -
|7.08
|14:00
|
Тулуза – Ницца
|- : -
|7.08
|16:00
|
Анже – Нант
|- : -
|7.08
|16:00
|
Ланс – Брест
|- : -
|7.08
|16:00
|
Лилль – Осер
|- : -
|7.08
|16:00
|
Монпелье – Труа
|- : -
|7.08
|18:05
|
Ренн – Лорьян
|- : -
|7.08
|21:45
|
Марсель – Реймс
|- : -
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