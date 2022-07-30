Рэмзи может продолжить карьеру в Америке или во Франции

Бывший полузащитник «Ювентуса» Аарон Рэмзи сузил свой выбор нового клуба до двух вариантов, сообщает Daily Mail.

Сейчас 31-летний валлиец выбирает только между «Шарлотт» из МЛС и французской «Ниццей».

26 июля «Ювентус» расторг контракт с полузащитником сборной Уэльса.

Во второй половине прошлого сезона хавбек выступал за «Рейнджерс», с которым дошел до финала Лиги Европы. За шотландскую команду Рэмзи забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи в 13 матчах.