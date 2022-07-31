«ПСЖ» — «Нант»: где смотреть и во сколько начало матча Суперкубка Франции

В воскресенье, 31 июля, «ПСЖ» и «Нант» сыграют в матче за Суперкубок Франции.

Встреча состоится в Израиле — на стадионе «Блумфильд» в Тель-Авиве, начало в 21.00 по московскому времени.

Чемпион Франции «ПСЖ» — 10-кратный обладатель трофея, но в прошлом году после 8 побед подряд парижская команда на этом же стадионе уступила «Лиллю».

Обладатель Кубка страны «Нант» выигрывал трофей трижды, в последний раз в 2001 году.

В прошлом сезоне команды обменялись победами в лиге 1: в ноябре 2021-го выиграл «ПСЖ» (3:1), в феврале сильнее оказался «Нант» (3:1).

За матчем «ПСЖ» — «Нант» можно следить на сайте «Спорт-Экспресс», а также смотреть на канале CANAL+ SPORT 2 (PL).