«ПСЖ» — «Нант»: где смотреть и во сколько начало матча Суперкубка Франции
В воскресенье, 31 июля, «ПСЖ» и «Нант» сыграют в матче за Суперкубок Франции.
Встреча состоится в Израиле — на стадионе «Блумфильд» в Тель-Авиве, начало в 21.00 по московскому времени.
Чемпион Франции «ПСЖ» — 10-кратный обладатель трофея, но в прошлом году после 8 побед подряд парижская команда на этом же стадионе уступила «Лиллю».
Обладатель Кубка страны «Нант» выигрывал трофей трижды, в последний раз в 2001 году.
В прошлом сезоне команды обменялись победами в лиге 1: в ноябре 2021-го выиграл «ПСЖ» (3:1), в феврале сильнее оказался «Нант» (3:1).
За матчем «ПСЖ» — «Нант» можно следить на сайте «Спорт-Экспресс», а также смотреть на канале CANAL+ SPORT 2 (PL).
Положение команд
Футбол
Хоккей
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1
|ПСЖ
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2
|Марсель
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|0-0
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3
|Монако
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ланс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Нант
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Лилль
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|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Брест
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Реймс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Анже
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Труа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Клермон Фут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Аяччо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Осер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|5.08
|22:00
|
Лион – Аяччо
|- : -
|6.08
|18:00
|
Страсбур – Монако
|- : -
|6.08
|22:00
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Клермон Фут – ПСЖ
|- : -
|7.08
|14:00
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Тулуза – Ницца
|- : -
|7.08
|16:00
|
Анже – Нант
|- : -
|7.08
|16:00
|
Ланс – Брест
|- : -
|7.08
|16:00
|
Лилль – Осер
|- : -
|7.08
|16:00
|
Монпелье – Труа
|- : -
|7.08
|18:05
|
Ренн – Лорьян
|- : -
|7.08
|21:45
|
Марсель – Реймс
|- : -
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