У нападающего «Монако» Бен-Йеддера случился конфликт с главным тренером

Нападающий «Монако» Виссам Бен-Йеддер остался недоволен решением тренерского штаба не включать его в стартовый состав на матч 6-го тура чемпионата Франции против «Ниццы» (1:0), утверждает Foot Mercato.

На 78-й минуте матча главный тренер команды Филипп Клеман велел ему разогреваться. Но в этот момент «Монако» удалось открыть счет, и Клеман передумал выпускать на поле нападающего, после чего переиграл замену.

Разочарованный Бен-Йеддер демонстративно покинул скамейку запасных, сняв с себя футболку.

Отмечается, что после этого у тренера состоялся разговор с игроком, после которого они уладили все разногласия.