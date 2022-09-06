У нападающего «Монако» Бен-Йеддера случился конфликт с главным тренером
Нападающий «Монако» Виссам Бен-Йеддер остался недоволен решением тренерского штаба не включать его в стартовый состав на матч 6-го тура чемпионата Франции против «Ниццы» (1:0), утверждает Foot Mercato.
На 78-й минуте матча главный тренер команды Филипп Клеман велел ему разогреваться. Но в этот момент «Монако» удалось открыть счет, и Клеман передумал выпускать на поле нападающего, после чего переиграл замену.
Разочарованный Бен-Йеддер демонстративно покинул скамейку запасных, сняв с себя футболку.
Отмечается, что после этого у тренера состоялся разговор с игроком, после которого они уладили все разногласия.
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|2
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|
4
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|
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|1
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|6
|
15
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|6
|1
|2
|3
|7-11
|5
|
16
|Ницца
|6
|1
|2
|3
|4-8
|5
|
17
|Брест
|6
|1
|2
|3
|8-16
|5
|
18
|Страсбур
|6
|0
|4
|2
|5-7
|4
|
19
|Анже
|6
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|
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|12.08
|22:00
|
Нант – Лилль
|1 : 1
|13.08
|18:00
|
Монако – Ренн
|1 : 1
|13.08
|22:00
|
ПСЖ – Монпелье
|5 : 2
|14.08
|16:00
|
Аяччо – Ланс
|0 : 0
|14.08
|16:00
|
Осер – Анже
|2 : 2
|14.08
|16:00
|
Реймс – Клермон Фут
|2 : 4
|14.08
|16:00
|
Труа – Тулуза
|0 : 3
|14.08
|18:05
|
Ницца – Страсбур
|1 : 1
|14.08
|21:45
|
Брест – Марсель
|1 : 1
|7.09
|20:00
|
Лорьян – Лион
|- : -
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ЖК
|Г
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|7
|
|
Неймар
ПСЖ
|7
|
|
Флориан Сотока
Ланс
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|П
|
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Лионель Месси
ПСЖ
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|
|
Неймар
ПСЖ
|6
|
|
Реми Кабелла
Лилль
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|И
|К
|Ж
|
|
Ромен Сален
Ренн
|0
|1
|1
|
|
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Анже
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|1
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|
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Пьер Ле Мелу
Брест
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|1
|1
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