Месси будет вынужден снести часть особняка на Ибице стоимостью 11 миллионов евро
У нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси возникли проблемы с особняком на Ибице, информирует Marca.
У объекта недвижимости, стоимость которого составляет 11 миллионов евро, отсутствует лицензия на строительство. Прежние владельцы, у которых Месси приобрел дом, расширили жилище без соответствующего разрешения.
Вполне вероятно, что из-за этого Месси будет вынужден снести часть незаконно построенных сооружений.
В текущем сезоне французской лиги 1 аргентинский нападающий забил три гола и сделал шесть результативных передач в шести сыгранных матчах.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|6
|5
|1
|0
|24-4
|16
|
2
|Марсель
|6
|5
|1
|0
|13-3
|16
|
3
|Ланс
|6
|4
|2
|0
|15-7
|14
|
4
|Лион
|5
|4
|1
|0
|14-4
|13
|
5
|Лорьян
|5
|3
|1
|1
|8-8
|10
|
6
|Лилль
|6
|3
|1
|2
|13-13
|10
|
7
|Клермон Фут
|6
|3
|0
|3
|8-10
|9
|
8
|Монпелье
|6
|3
|0
|3
|16-12
|9
|
9
|Монако
|6
|2
|2
|2
|8-11
|8
|
10
|Ренн
|6
|2
|2
|2
|8-7
|8
|
11
|Труа
|6
|2
|1
|3
|11-14
|7
|
12
|Осер
|6
|2
|1
|3
|7-11
|7
|
13
|Нант
|6
|1
|3
|2
|6-8
|6
|
14
|Реймс
|6
|1
|3
|2
|10-13
|6
|
15
|Тулуза
|6
|1
|2
|3
|7-11
|5
|
16
|Ницца
|6
|1
|2
|3
|4-8
|5
|
17
|Брест
|6
|1
|2
|3
|8-16
|5
|
18
|Страсбур
|6
|0
|4
|2
|5-7
|4
|
19
|Анже
|6
|0
|2
|4
|6-17
|2
|
20
|Аяччо
|6
|0
|1
|5
|3-10
|1
Результаты / календарь
1 тур
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|12.08
|22:00
|
Нант – Лилль
|1 : 1
|13.08
|18:00
|
Монако – Ренн
|1 : 1
|13.08
|22:00
|
ПСЖ – Монпелье
|5 : 2
|14.08
|16:00
|
Аяччо – Ланс
|0 : 0
|14.08
|16:00
|
Осер – Анже
|2 : 2
|14.08
|16:00
|
Реймс – Клермон Фут
|2 : 4
|14.08
|16:00
|
Труа – Тулуза
|0 : 3
|14.08
|18:05
|
Ницца – Страсбур
|1 : 1
|14.08
|21:45
|
Брест – Марсель
|1 : 1
|7.09
|20:00
|
Лорьян – Лион
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|7
|
|
Неймар
ПСЖ
|7
|
|
Флориан Сотока
Ланс
|5
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|6
|
|
Неймар
ПСЖ
|6
|
|
Реми Кабелла
Лилль
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Ромен Сален
Ренн
|0
|1
|1
|
|
Халид Шабанович
Анже
|4
|1
|1
|
|
Пьер Ле Мелу
Брест
|5
|1
|1
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