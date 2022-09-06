Месси будет вынужден снести часть особняка на Ибице стоимостью 11 миллионов евро

У нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси возникли проблемы с особняком на Ибице, информирует Marca.

У объекта недвижимости, стоимость которого составляет 11 миллионов евро, отсутствует лицензия на строительство. Прежние владельцы, у которых Месси приобрел дом, расширили жилище без соответствующего разрешения.

Вполне вероятно, что из-за этого Месси будет вынужден снести часть незаконно построенных сооружений.

В текущем сезоне французской лиги 1 аргентинский нападающий забил три гола и сделал шесть результативных передач в шести сыгранных матчах.