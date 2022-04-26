«Тулуза» досрочно обеспечила себе выход в лигу 1

«Тулуза» в матче 35-го тура лиги 2 обыграла «Ньор» со счетом 2:0.

Эта победа гарантировала «Тулузе» выход в высший дивизион — команда лидирует в турнирной таблице и за три тура до конца чемпионата опережает идущий на третьей строчке «Осер» на 11 очков.

«Тулуза» последний раз выступала в чемпионате Франции с сезона-2003/04 по сезон-2019/20. Лучшим результатом команды является бронзовые медали в сезоне-2006/07.