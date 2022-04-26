«Марсель» хочет вернуть Сансона из «Астон Виллы»

«Марсель» заинтересован в возвращении полузащитника «Астон Виллы» Моргана Сансона в команду.

Как сообщает Football Insider, английский клуб не будет мешать переходу 27-летнего игрока, если будет сделано хорошее предложение.

Сансон перешел в «Виллу» из «Марселя» в январе 2021 года. Контракт французского футболиста рассчитан до лета 2025 года.

В текущем сезоне полузащитник сыграл за «Астон Виллу» 11 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Сансон лишь четыре раза выходил в стартовом составе команды.