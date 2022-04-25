Почеттино не хотел приглашать защитника Серхио Рамоса в «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино не доволен положением дел в клубе, утверждает Sky Sports.

Аргентинский специалист имел минимальное влияние на большинство трансферов. Не считая покупки защитника Ашрафа Хакими, в ходе летней трансферной кампании его мнение почти не учитывалось, а некоторых футболистов он в принципе не хотел видеть в команде, как защитника Серхио Рамоса.

Тренер считал, что возрастной испанец не сможет помочь команде, так как подвержен травмам.

На счету Рамоса 9 выходов на поле и 2 забитых мяча в текущем розыгрыше французского чемпионата.