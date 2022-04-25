Почеттино не хотел приглашать защитника Серхио Рамоса в «ПСЖ»
Почеттино выступал против подписания Серхио Рамоса
Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино не доволен положением дел в клубе, утверждает Sky Sports.
Аргентинский специалист имел минимальное влияние на большинство трансферов. Не считая покупки защитника Ашрафа Хакими, в ходе летней трансферной кампании его мнение почти не учитывалось, а некоторых футболистов он в принципе не хотел видеть в команде, как защитника Серхио Рамоса.
Тренер считал, что возрастной испанец не сможет помочь команде, так как подвержен травмам.
На счету Рамоса 9 выходов на поле и 2 забитых мяча в текущем розыгрыше французского чемпионата.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|34
|24
|6
|4
|76-31
|78
|
2
|Марсель
|34
|19
|8
|7
|56-33
|65
|
3
|Монако
|34
|17
|8
|9
|55-35
|59
|
4
|Ренн
|34
|18
|5
|11
|75-36
|59
|
5
|Ницца
|34
|17
|7
|10
|43-29
|57
|
6
|Страсбур
|34
|15
|11
|8
|55-36
|56
|
7
|Ланс
|34
|15
|9
|10
|53-42
|54
|
8
|Лион
|34
|14
|11
|9
|56-45
|52
|
9
|Лилль
|34
|13
|12
|9
|42-40
|51
|
10
|Нант
|34
|14
|8
|12
|48-41
|50
|
11
|Брест
|34
|12
|9
|13
|43-48
|45
|
12
|Монпелье
|34
|12
|6
|16
|46-51
|42
|
13
|Реймс
|34
|9
|13
|12
|36-37
|40
|
14
|Анже
|34
|8
|11
|15
|38-51
|35
|
15
|Лорьян
|34
|8
|10
|16
|33-57
|34
|
16
|Клермон Фут
|34
|8
|9
|17
|35-63
|33
|
17
|Труа
|34
|8
|9
|17
|30-47
|33
|
18
|Сент-Этьен
|34
|7
|10
|17
|38-68
|31
|
19
|Бордо
|34
|5
|12
|17
|47-84
|27
|
20
|Метц
|34
|4
|12
|18
|29-60
|24
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|29.04
|22:00
|
Страсбур – ПСЖ
|- : -
|30.04
|18:00
|
Ланс – Нант
|- : -
|30.04
|22:00
|
Ренн – Сент-Этьен
|- : -
|1.05
|14:00
|
Труа – Лилль
|- : -
|1.05
|16:00
|
Брест – Клермон Фут
|- : -
|1.05
|16:00
|
Лорьян – Реймс
|- : -
|1.05
|16:00
|
Монако – Анже
|- : -
|1.05
|16:00
|
Монпелье – Метц
|- : -
|1.05
|18:05
|
Бордо – Ницца
|- : -
|1.05
|21:45
|
Марсель – Лион
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|23
|
|
Мартен Террье
Ренн
|21
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|20
|П
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|14
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|11
|
|
Бенжамен Буриго
Ренн
|11
|И
|К
|Ж
|
|
Бонфим Коста Сантос Данте
Ницца
|30
|2
|4
|
|
Йохан Гастьен
Клермон Фут
|28
|2
|6
|
|
Жемерсон
Метц
|14
|2
|3
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