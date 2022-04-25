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Сегодня, 22:39

Почеттино не хотел приглашать защитника Серхио Рамоса в «ПСЖ»

Почеттино выступал против подписания Серхио Рамоса
Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино не доволен положением дел в клубе, утверждает Sky Sports.

Аргентинский специалист имел минимальное влияние на большинство трансферов. Не считая покупки защитника Ашрафа Хакими, в ходе летней трансферной кампании его мнение почти не учитывалось, а некоторых футболистов он в принципе не хотел видеть в команде, как защитника Серхио Рамоса.

Тренер считал, что возрастной испанец не сможет помочь команде, так как подвержен травмам.

На счету Рамоса 9 выходов на поле и 2 забитых мяча в текущем розыгрыше французского чемпионата.

Маурисио Почеттино
Серхио Рамос
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 34 24 6 4 76-31 78
2
 Марсель 34 19 8 7 56-33 65
3
 Монако 34 17 8 9 55-35 59
4
 Ренн 34 18 5 11 75-36 59
5
 Ницца 34 17 7 10 43-29 57
6
 Страсбур 34 15 11 8 55-36 56
7
 Ланс 34 15 9 10 53-42 54
8
 Лион 34 14 11 9 56-45 52
9
 Лилль 34 13 12 9 42-40 51
10
 Нант 34 14 8 12 48-41 50
11
 Брест 34 12 9 13 43-48 45
12
 Монпелье 34 12 6 16 46-51 42
13
 Реймс 34 9 13 12 36-37 40
14
 Анже 34 8 11 15 38-51 35
15
 Лорьян 34 8 10 16 33-57 34
16
 Клермон Фут 34 8 9 17 35-63 33
17
 Труа 34 8 9 17 30-47 33
18
 Сент-Этьен 34 7 10 17 38-68 31
19
 Бордо 34 5 12 17 47-84 27
20
 Метц 34 4 12 18 29-60 24
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38 тур
29.04 22:00
Страсбур – ПСЖ
 - : -
30.04 18:00
Ланс – Нант
 - : -
30.04 22:00
Ренн – Сент-Этьен
 - : -
1.05 14:00
Труа – Лилль
 - : -
1.05 16:00
Брест – Клермон Фут
 - : -
1.05 16:00
Лорьян – Реймс
 - : -
1.05 16:00
Монако – Анже
 - : -
1.05 16:00
Монпелье – Метц
 - : -
1.05 18:05
Бордо – Ницца
 - : -
1.05 21:45
Марсель – Лион
 - : -
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Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 23
Мартен Террье

Мартен Террье

Ренн

 21
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 20
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 14
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 11
Бенжамен Буриго

Бенжамен Буриго

Ренн

 11
И К Ж
Бонфим Коста Сантос Данте

Бонфим Коста Сантос Данте

Ницца

 30 2 4
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

 28 2 6
Жемерсон

Жемерсон

Метц

 14 2 3
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