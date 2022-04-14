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Сегодня, 21:22

Тренер «Реймса» Гарсия не удивлен желанием клубов приобрести форварда Экитике

Анна Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Реймса» Оскар Гарсия прокомментировал будущее нападающего Юго Экитике.

«Он является одним из примеров прогресса, достигнутого в этом сезоне многими нашими молодыми игроками. Для меня не удивительно, что многие клубы хотят подписать его. Он сильно вырос в этом сезоне, и я уверен, что с его возрастом он может стать фантастическим нападающим», — приводит слова Гарсии Sky Sports.

19-летний форвард в текущем сезоне забил девять голов и отдал три результативные передачи в 22 матчах чемпионата Франции.

Контракт Экитике с «Реймсом» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt.ru оценивает стоимость игрока 20 миллионов евро.

Источник: https://www.skysports.com/football/live-blog/11095/12476234/transfer-centre-live-raphinha-is-a-player-we-like-says-barcelona-president-joan-laporta?postid=3723188#liveblog-body
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ФК Реймс
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