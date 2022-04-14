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Сегодня, 20:19

«ПСЖ» конкурирует с «Ювентусом» за Милинковича-Савича

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич летом может покинуть римский клуб. Основным претендентом на 27-летнего серба является «Ювентус». Также на игрока претендует «ПСЖ», сообщает La Gazzetta dello Sport.

Контракт Милинковича-Савича с римским клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 70 миллионов евро.

В этом сезоне сербский полузащитник провел в составе «Лацио» в общей сложности 40 матчей, в которых забил 9 голов и сделал 10 результативных передач.

ФК Лацио
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Ювентус
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2
 Марсель 31 17 8 6 51-29 59
3
 Ренн 31 17 5 9 67-31 56
4
 Страсбур 31 14 10 7 52-33 52
5
 Ницца 31 15 7 9 40-27 51
6
 Монако 31 14 8 9 47-32 50
7
 Лилль 31 12 12 7 39-36 48
8
 Ланс 31 13 8 10 48-40 47
9
 Лион 31 12 11 8 44-40 46
10
 Нант 31 13 7 11 40-34 46
11
 Монпелье 31 12 5 14 44-44 41
12
 Брест 31 10 9 12 39-45 39
13
 Реймс 31 8 12 11 34-35 36
14
 Анже 31 8 9 14 35-45 33
15
 Труа 31 8 8 15 29-44 32
16
 Лорьян 31 7 10 14 31-50 31
17
 Клермон Фут 31 7 7 17 31-60 28
18
 Сент-Этьен 31 6 9 16 33-61 27
19
 Бордо 31 5 11 15 41-71 26
20
 Метц 31 4 11 16 28-57 23
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15.04 22:00
Ренн – Монако
 - : -
16.04 18:00
Сент-Этьен – Брест
 - : -
16.04 22:00
Лилль – Ланс
 - : -
17.04 14:00
Ницца – Лорьян
 - : -
17.04 16:00
Метц – Клермон Фут
 - : -
17.04 16:00
Монпелье – Реймс
 - : -
17.04 16:00
Нант – Анже
 - : -
17.04 16:00
Труа – Страсбур
 - : -
17.04 18:05
Лион – Бордо
 - : -
17.04 21:45
ПСЖ – Марсель
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Кильян Мбаппе

ПСЖ

 21
Мартен Террье

Мартен Террье

Ренн

 18
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

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П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

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Лионель Месси

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ПСЖ

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Бенжамен Буриго

Бенжамен Буриго

Ренн

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Бонфим Коста Сантос Данте

Ницца

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Йохан Гастьен

Клермон Фут

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