«ПСЖ» конкурирует с «Ювентусом» за Милинковича-Савича

Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич летом может покинуть римский клуб. Основным претендентом на 27-летнего серба является «Ювентус». Также на игрока претендует «ПСЖ», сообщает La Gazzetta dello Sport.

Контракт Милинковича-Савича с римским клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 70 миллионов евро.

В этом сезоне сербский полузащитник провел в составе «Лацио» в общей сложности 40 матчей, в которых забил 9 голов и сделал 10 результативных передач.