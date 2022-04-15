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Сегодня, 11:10

Фабио Аурелио прокомментировал игру Неймара в «ПСЖ»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Бывший защитник «Ливерпуля» Фабио Аурелио рассказал, что думает о форварде «ПСЖ» Неймаре.

«У него есть амбиции и талант. Но тот факт, что он никогда не выигрывал «Золотой мяч» мне кажется неправильным. У него есть все условия, не знаю, что произошло. Может, какие-то вещи для него важнее игры, я не знаю.

Роналду и Месси были на высшем уровне в течение 10 или 15 лет, и вы никогда не слышали о проблемах за пределами поля, но Неймар всегда вовлечен в такие вещи", — цитирует Аурелио Goal.

В этом сезоне футболист провел 17 матчей в лиге 1, набрав 10 очков и сделав 4 результативные передачи.

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 Марсель 31 17 8 6 51-29 59
3
 Ренн 31 17 5 9 67-31 56
4
 Страсбур 31 14 10 7 52-33 52
5
 Ницца 31 15 7 9 40-27 51
6
 Монако 31 14 8 9 47-32 50
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 Лилль 31 12 12 7 39-36 48
8
 Ланс 31 13 8 10 48-40 47
9
 Лион 31 12 11 8 44-40 46
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 Нант 31 13 7 11 40-34 46
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 Монпелье 31 12 5 14 44-44 41
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 Брест 31 10 9 12 39-45 39
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 Реймс 31 8 12 11 34-35 36
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 Труа 31 8 8 15 29-44 32
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 Лорьян 31 7 10 14 31-50 31
17
 Клермон Фут 31 7 7 17 31-60 28
18
 Сент-Этьен 31 6 9 16 33-61 27
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 Бордо 31 5 11 15 41-71 26
20
 Метц 31 4 11 16 28-57 23
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Ренн – Монако
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Сент-Этьен – Брест
 - : -
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Лилль – Ланс
 - : -
17.04 14:00
Ницца – Лорьян
 - : -
17.04 16:00
Метц – Клермон Фут
 - : -
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Монпелье – Реймс
 - : -
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Нант – Анже
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ПСЖ – Марсель
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