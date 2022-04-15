Фабио Аурелио прокомментировал игру Неймара в «ПСЖ»

Бывший защитник «Ливерпуля» Фабио Аурелио рассказал, что думает о форварде «ПСЖ» Неймаре.

«У него есть амбиции и талант. Но тот факт, что он никогда не выигрывал «Золотой мяч» мне кажется неправильным. У него есть все условия, не знаю, что произошло. Может, какие-то вещи для него важнее игры, я не знаю.

Роналду и Месси были на высшем уровне в течение 10 или 15 лет, и вы никогда не слышали о проблемах за пределами поля, но Неймар всегда вовлечен в такие вещи", — цитирует Аурелио Goal.

В этом сезоне футболист провел 17 матчей в лиге 1, набрав 10 очков и сделав 4 результативные передачи.