Тчуамени прокомментировал интерес к нему «ПСЖ» и «Реала»

Полузащитник «Монако» Орельен Чуамени отреагировал на интерес со стороны «Реала» и «ПСЖ», а также признался, что еще не принял решения по поводу своего будущего.

«Если «Реал» и «ПСЖ» интересуются мной, значит, я делаю правильные вещи на поле.

Определился ли я с будущим? Пока нет. Пока меня это не волнует. Это ситуация, в которой я всегда хотел быть. В тот момент, когда лучшие клубы следуют за тобой, значит, ты все делаешь правильно", — цитирует Тчуамени Telefoot.

Ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе уговаривает Тчуамени перейти в «ПСЖ».

В прошедшем сезоне Тчуамени забил 5 мячей и отдал 3 результативные передачи в 50 матчах за «Монако» во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.