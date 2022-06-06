Анхель ди Мария порассуждал на тему своего будущего

Футболист сборной Аргентины Анхель ди Мария рассказал, что думает о своем будущем. Аргентинец пока не знает, в каком клубе продолжит карьеру.

«Посмотрим, что произойдет. Я играл уже за много клубов, моя семья меня всегда поддерживала. Найду место, где я и моя семья будем чувствовать себя счастливыми. Мой выбор еще не сделан», — цитирует Ди Марию журналист Гастон Эдуль.

Ранее была информация, что Ди Мария уже согласовал условия личного контракта с «Ювентусом» на один сезон.

Ди Мария выступает за парижский клуб с 2015 года. За «ПСЖ» он провел 294 матча, забил 92 гола и сделал 118 результативных передач.