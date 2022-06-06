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Сегодня, 06:25

Анхель ди Мария порассуждал на тему своего будущего

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Футболист сборной Аргентины Анхель ди Мария рассказал, что думает о своем будущем. Аргентинец пока не знает, в каком клубе продолжит карьеру.

«Посмотрим, что произойдет. Я играл уже за много клубов, моя семья меня всегда поддерживала. Найду место, где я и моя семья будем чувствовать себя счастливыми. Мой выбор еще не сделан», — цитирует Ди Марию журналист Гастон Эдуль.

Ранее была информация, что Ди Мария уже согласовал условия личного контракта с «Ювентусом» на один сезон.

Ди Мария выступает за парижский клуб с 2015 года. За «ПСЖ» он провел 294 матча, забил 92 гола и сделал 118 результативных передач.

Анхель Ди Мария
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 Марсель 38 21 8 9 63-38 71
3
 Монако 38 20 9 9 65-40 69
4
 Ренн 38 20 6 12 82-40 66
5
 Ницца 38 20 7 11 52-36 66
6
 Страсбур 38 17 12 9 60-43 63
7
 Ланс 38 17 11 10 62-48 62
8
 Лион 38 17 11 10 66-51 61
9
 Нант 38 15 10 13 55-48 55
10
 Лилль 38 14 13 11 48-48 55
11
 Брест 38 13 9 16 49-57 48
12
 Реймс 38 11 13 14 43-44 46
13
 Монпелье 38 12 7 19 49-61 43
14
 Анже 38 10 11 17 44-55 41
15
 Труа 38 9 11 18 37-53 38
16
 Лорьян 38 8 12 18 35-63 36
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 Клермон Фут 38 9 9 20 38-69 36
18
 Сент-Этьен 38 7 11 20 42-77 32
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 Метц 38 6 13 19 35-69 31
20
 Бордо 38 6 13 19 52-91 31
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Анже – Монпелье
 2 : 0
21.05 22:00
Брест – Бордо
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 2 : 2
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Лорьян – Труа
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Марсель – Страсбур
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21.05 22:00
Нант – Сент-Этьен
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21.05 22:00
Реймс – Ницца
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Виссам Бен-Йеддер

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Лион

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ПСЖ

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Ренн

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Бонфим Коста Сантос Данте

Ницца

 34 2 5
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Жемерсон

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