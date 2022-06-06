«ПСЖ» претендует на полузащитника «Ланса» Фофана

«ПСЖ» претендует на полузащитника «Ланса» Секо Фофана, сообщает Le Parisien.

Этот вариант является запасным вариантом на случай неудачи с трансфером полузащитника «Монако» Орельена Чуамени. Молодой хавбек пока настроен на переход в «Реал».

«Ланс» готов продать Фофана за сумму в 20 миллионов евро.

В прошлом сезоне 27-летний ивуариец отметился 8 голами и одним ассистом в 38 матчах чемпионата Франции.