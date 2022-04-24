Спортивный директор «ПСЖ» рассказал о будущем Мбаппе в команде

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо высказался о ситуации с форвардом Килианом Мбаппе, чей контракт с клубом рассчитан до конца текущего сезона.

«Килиан все еще думает. Есть вероятность, что он останется, но я думаю, что он все еще обдумывает. С ним или без него — в следующем сезоне все изменится», — цитирует функционера RMC Sport.

В нынешнем сезоне Мбаппе забил 33 мяча и отдал 22 результативные передачи в 42 матчах за парижан во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.