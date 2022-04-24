Доннарумма заявил о желании остаться в «ПСЖ»

Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма заявил о желании остаться в клубе.

«Титул принес нам удовлетворение. У меня этот год ушел на адаптацию, но я очень доволен тем, как все сложилось. Жаль, что мы разочаровали фанатов результатом в Лиге чемпионов, но мы постараемся наверстать упущенное.

Я здесь, чтобы быть основным вратарем. Как я уже сказал, этот год ушел на адаптацию. Перемены были непростыми, пришлось привыкать к другому языку и к местным привычкам. У нас с Навасом прекрасные отношения, но, как он уже говорил, такая конкуренция никому не далась просто. Ситуация однозначно должна измениться", — цитирует итальянца La Gazetta dello Sport.

Доннарумма присоединился к парижскому клубу в летнее трансферное окно сезона-2021/2022 на правах свободного агента из «Милана».