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Сегодня, 17:34

Доннарумма заявил о желании остаться в «ПСЖ»

Иван Шитик
Корреспондент
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Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма заявил о желании остаться в клубе.

«Титул принес нам удовлетворение. У меня этот год ушел на адаптацию, но я очень доволен тем, как все сложилось. Жаль, что мы разочаровали фанатов результатом в Лиге чемпионов, но мы постараемся наверстать упущенное.

Я здесь, чтобы быть основным вратарем. Как я уже сказал, этот год ушел на адаптацию. Перемены были непростыми, пришлось привыкать к другому языку и к местным привычкам. У нас с Навасом прекрасные отношения, но, как он уже говорил, такая конкуренция никому не далась просто. Ситуация однозначно должна измениться", — цитирует итальянца La Gazetta dello Sport.

Доннарумма присоединился к парижскому клубу в летнее трансферное окно сезона-2021/2022 на правах свободного агента из «Милана».

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ростов 1
Спартак 2
2-й тайм

Обе забьют - да

24%

1.85

1X

15%

1.63

X2

14%

1.40
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Динамо

X2

21%

1.63

ТБ 1.5

18%

1.35

Обе забьют - да

16%

1.88
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

П2

26%

1.44

Ф2 (-1.5)

14%

2.12

ИТБ2 (1.5)

13%

1.44
Джанлуиджи Доннарумма
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
1
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Спортивный директор «ПСЖ» рассказал о будущем Мбаппе в команде
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 34 24 6 4 76-31 78
2
 Марсель 33 18 8 7 55-33 62
3
 Монако 34 17 8 9 55-35 59
4
 Ренн 34 18 5 11 75-36 59
5
 Страсбур 33 15 11 7 55-35 56
6
 Ланс 34 15 9 10 53-42 54
7
 Ницца 33 16 7 10 42-29 54
8
 Лион 34 14 11 9 56-45 52
9
 Лилль 33 12 12 9 41-40 48
10
 Нант 33 13 8 12 43-38 47
11
 Монпелье 34 12 6 16 46-51 42
12
 Брест 33 11 9 13 42-48 42
13
 Реймс 33 9 13 11 36-36 40
14
 Анже 33 8 10 15 36-49 34
15
 Лорьян 34 8 10 16 33-57 34
16
 Труа 33 8 9 16 30-46 33
17
 Клермон Фут 33 8 8 17 33-61 32
18
 Сент-Этьен 34 7 10 17 38-68 31
19
 Бордо 33 5 12 16 44-79 27
20
 Метц 33 4 12 17 29-59 24
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
23.04 18:00
Лион – Монпелье
 5 : 2
23.04 20:00
Сент-Этьен – Монако
 1 : 4
23.04 22:00
ПСЖ – Ланс
 1 : 1
24.04 14:00
Ренн – Лорьян
 5 : 0
24.04 16:00
Клермон Фут – Анже
 - : -
24.04 16:00
Метц – Брест
 - : -
24.04 16:00
Нант – Бордо
 - : -
24.04 16:00
Ницца – Труа
 - : -
24.04 18:05
Лилль – Страсбур
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24.04 21:45
Реймс – Марсель
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