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Сегодня, 14:59

Sport.fr: «ПСЖ» и «Реал» договорились о трансфере Мбаппе

Виктория Кравченко
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Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press

«Реал» и «ПСЖ» договорились о переходе нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе в следующем сезоне, пишет Sport.fr.

По данным источника, парижане получат за 24-летнего футболиста компенсацию, даже несмотря на то, что контракт француза истекает в июне 2024 года, и он станет свободным агентом.

Кроме того, Мбаппе будет получать в мадридском клубе 35 миллионов евро после вычета налогов. «Реал» предоставит игроку все права на использование его образа за пределами футбольного поля, что является уникальным случаем для клуба.

Контракт нападающего с «ПСЖ» истекает летом 2024 года. В нынешнем сезоне Мбаппе сыграл 14 матчей в лиге 1, забил 15 голов и отметился двумя результативными передачами.

Килиан Мбаппе
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 15 11 3 1 38-12 36
2
 Монако 15 9 3 3 31-20 30
3
 Ницца 14 8 5 1 14-5 29
4
 Лилль 14 7 5 2 19-11 26
5
 Ланс 15 6 5 4 19-15 23
6
 Реймс 14 7 2 5 20-19 23
7
 Брест 14 6 4 4 18-15 22
8
 Марсель 14 5 5 4 18-14 20
9
 Нант 15 5 3 7 19-25 18
10
 Гавр 14 3 7 4 12-15 16
11
 Метц 14 4 4 6 15-22 16
12
 Ренн 15 3 6 6 20-21 15
13
 Монпелье 15 3 6 6 17-20 15
14
 Страсбур 14 3 5 6 12-19 14
15
 Тулуза 14 2 7 5 14-18 13
16
 Лорьян 14 2 6 6 18-25 12
17
 Клермон Фут 14 2 4 8 9-21 10
18
 Лион 14 1 4 9 11-27 7
Результаты / календарь
1 тур
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33 тур
34 тур
8.12 23:00
Монпелье – Ланс
 0 : 0
9.12 19:00
Ренн – Монако
 1 : 2
9.12 23:00
ПСЖ – Нант
 2 : 1
10.12 15:00
Ницца – Реймс
 - : -
10.12 17:00
Клермон Фут – Лилль
 - : -
10.12 17:00
Метц – Брест
 - : -
10.12 17:00
Страсбур – Гавр
 - : -
10.12 19:05
Лион – Тулуза
 - : -
10.12 22:45
Лорьян – Марсель
 - : -
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 15
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Акор Жером Адамс

Монпелье

 7
Ахмед Мостафа Мохамед

Ахмед Мостафа Мохамед

Нант

 6
П
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ПСЖ

 5
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Пьер-Эмерик Обамеянг

Марсель

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