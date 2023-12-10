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Сегодня, 00:54

Гол Коло Муани на 83-й минуте помог «ПСЖ» вырвать победу у «Нанта» в домашнем матче

Алина Савинова
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Килиан Мбаппе и Брэдли Барколя.
Фото Reuters

«ПСЖ» дома обыграл «Нант» в матче 15-го тура лиги 1 — 2:1.

Счет на 41-й минуте встречи открыл нападающий парижан Брэдли Барколя. В начале второго тайма забитым мячом отметился форвард гостей Мостафа Мохамед. На 83-й минуте Рандаль Коло Муани вывел хозяев вперед.

«ПСЖ» сохраняет первое место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 36 очков. «Нант» с 18 баллами идет на 9-й строчке.

Красно-синие 17 декабря на выезде сыграют против «Лилля». «Канарейки» в этот же день дома примут «Брест».

Франция. Лига 1. 15-й тур
09 дек, 23:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
2:1
Нант
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2023-2024/
Футбол
ФК Нант
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 15 11 3 1 38-12 36
2
 Монако 15 9 3 3 31-20 30
3
 Ницца 14 8 5 1 14-5 29
4
 Лилль 14 7 5 2 19-11 26
5
 Ланс 15 6 5 4 19-15 23
6
 Реймс 14 7 2 5 20-19 23
7
 Брест 14 6 4 4 18-15 22
8
 Марсель 14 5 5 4 18-14 20
9
 Нант 15 5 3 7 19-25 18
10
 Гавр 14 3 7 4 12-15 16
11
 Метц 14 4 4 6 15-22 16
12
 Ренн 15 3 6 6 20-21 15
13
 Монпелье 15 3 6 6 17-20 15
14
 Страсбур 14 3 5 6 12-19 14
15
 Тулуза 14 2 7 5 14-18 13
16
 Лорьян 14 2 6 6 18-25 12
17
 Клермон Фут 14 2 4 8 9-21 10
18
 Лион 14 1 4 9 11-27 7
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
8.12 23:00
Монпелье – Ланс
 0 : 0
9.12 19:00
Ренн – Монако
 1 : 2
9.12 23:00
ПСЖ – Нант
 2 : 1
10.12 15:00
Ницца – Реймс
 - : -
10.12 17:00
Клермон Фут – Лилль
 - : -
10.12 17:00
Метц – Брест
 - : -
10.12 17:00
Страсбур – Гавр
 - : -
10.12 19:05
Лион – Тулуза
 - : -
10.12 22:45
Лорьян – Марсель
 - : -
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

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Акор Жером Адамс

Акор Жером Адамс

Монпелье

 7
Ахмед Мостафа Мохамед

Ахмед Мостафа Мохамед

Нант

 6
П
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Усман Дембеле

ПСЖ

 5
Пьер-Эмерик Обамеянг

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