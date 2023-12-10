«Ницца» дома обыграла «Реймс» и вышла на второе место лиги 1

«Ницца» обыграла «Реймс» в матче 15-го тура лиги 1 — 2:1.

На 55-й минуте первый гол забил за хозяев Гаэтан Лаборд. Второй мяч на счету Жереми Бога на 82-й минуте.

За «Реймс» один гол отыграл Юнис Абдельхамид — 78-я минута.

После 15 туров чемпионата Франции «Ницца» набрала 32 очка и расположилась на втором месте, «Реймс» (23) идет на 6-й позиции.