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Сегодня, 16:54

«Ницца» дома обыграла «Реймс» и вышла на второе место лиги 1

Виктория Кравченко
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«Ницца» обыграла «Реймс» в матче 15-го тура лиги 1 — 2:1.

На 55-й минуте первый гол забил за хозяев Гаэтан Лаборд. Второй мяч на счету Жереми Бога на 82-й минуте.

За «Реймс» один гол отыграл Юнис Абдельхамид — 78-я минута.

После 15 туров чемпионата Франции «Ницца» набрала 32 очка и расположилась на втором месте, «Реймс» (23) идет на 6-й позиции.

Франция. Лига 1. 15-й тур
10 дек, 15:00. Allianz Riviera (Ницца)
Ницца
2:1
Реймс

ФК Ницца
ФК Реймс
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 15 11 3 1 38-12 36
2
 Ницца 15 9 5 1 16-6 32
3
 Монако 15 9 3 3 31-20 30
4
 Лилль 14 7 5 2 19-11 26
5
 Ланс 15 6 5 4 19-15 23
6
 Реймс 15 7 2 6 21-21 23
7
 Брест 14 6 4 4 18-15 22
8
 Марсель 14 5 5 4 18-14 20
9
 Нант 15 5 3 7 19-25 18
10
 Гавр 14 3 7 4 12-15 16
11
 Метц 14 4 4 6 15-22 16
12
 Ренн 15 3 6 6 20-21 15
13
 Монпелье 15 3 6 6 17-20 15
14
 Страсбур 14 3 5 6 12-19 14
15
 Тулуза 14 2 7 5 14-18 13
16
 Лорьян 14 2 6 6 18-25 12
17
 Клермон Фут 14 2 4 8 9-21 10
18
 Лион 14 1 4 9 11-27 7
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33 тур
34 тур
8.12 23:00
Монпелье – Ланс
 0 : 0
9.12 19:00
Ренн – Монако
 1 : 2
9.12 23:00
ПСЖ – Нант
 2 : 1
10.12 15:00
Ницца – Реймс
 2 : 1
10.12 17:00
Клермон Фут – Лилль
 - : -
10.12 17:00
Метц – Брест
 - : -
10.12 17:00
Страсбур – Гавр
 - : -
10.12 19:05
Лион – Тулуза
 - : -
10.12 22:45
Лорьян – Марсель
 - : -
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Килиан Мбаппе

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ПСЖ

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 7
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Нант

 6
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