С «Монпелье» сняли 2 очка за прерванный из-за петарды матч с «Клермоном»
Дисциплинарная комиссия профессиональной футбольной лиги Франции вынесла решение по поводу матча 8-го тура чемпионата Франции между «Монпелье» и «Клермоном».
8 октября в добавленное время болельщики «Монпелье» при счете 4:2 в пользу их команды бросили во вратаря соперника Мори Диава петарду. Она взорвалась прямо у ног футболиста, которому потребовалась помощь врачей. Игрока унесли в раздевалку на носилках, а судья досрочно завершил встречу.
Учитывая серьезность фактов, дисциплинарный комитет ПФЛ принял решение переиграть матч «Монпелье» — «Клермон» без зрителей на стадионе «Стад де ла Моссон», с «Монпелье» сняли 2 очка (одно из которых условно), а также на две игры закрыли фанатскую трибуну «Этан де Тау».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ницца
|10
|6
|4
|0
|11-4
|22
|
2
|Монако
|9
|6
|2
|1
|23-12
|20
|
3
|ПСЖ
|9
|5
|3
|1
|20-7
|18
|
4
|Лилль
|9
|4
|3
|2
|12-10
|15
|
5
|Брест
|9
|4
|3
|2
|9-8
|15
|
6
|Реймс
|9
|4
|2
|3
|15-12
|14
|
7
|Нант
|9
|4
|2
|3
|16-15
|14
|
8
|Марсель
|9
|3
|3
|3
|12-12
|12
|
9
|Ренн
|9
|2
|5
|2
|15-12
|11
|
10
|Тулуза
|9
|2
|5
|2
|11-10
|11
|
11
|Гавр
|9
|2
|4
|3
|10-12
|10
|
12
|Лорьян
|9
|2
|4
|3
|15-19
|10
|
13
|Страсбур
|9
|3
|1
|5
|8-14
|10
|
14
|Монпелье
|8
|2
|3
|3
|12-11
|9
|
15
|Ланс
|9
|2
|3
|4
|8-13
|9
|
16
|Метц
|9
|2
|2
|5
|8-16
|8
|
17
|Клермон Фут
|9
|1
|2
|6
|7-14
|5
|
18
|Лион
|9
|0
|3
|6
|7-18
|3
|27.10
|22:00
|
Клермон Фут – Ницца
|0 : 1
|28.10
|18:00
|
Реймс – Лорьян
|- : -
|28.10
|22:00
|
Ланс – Нант
|- : -
|29.10
|15:00
|
Брест – ПСЖ
|- : -
|29.10
|17:00
|
Лилль – Монако
|- : -
|29.10
|17:00
|
Метц – Гавр
|- : -
|29.10
|17:00
|
Монпелье – Тулуза
|- : -
|29.10
|19:05
|
Ренн – Страсбур
|- : -
|29.10
|22:45
|
Марсель – Лион
|- : -
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|8
|
|
Ахмед Мостафа Мохамед
Нант
|5
|
|
Акор Жером Адамс
Монпелье
|5
|П
|
|
Кайю Энрике
Монако
|4
|
|
Мозес Саймон
Нант
|4
|
|
Жосуэ Казимир
Гавр
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Александру
Лилль
|7
|1
|2
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|6
|1
|1
|
|
Бастьен Меюпью
Нант
|1
|1
|0