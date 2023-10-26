Защитник «Ниццы» Аталь дисквалифицирован на 7 матчей за видео в поддержку Палестины
Лига 1 дисквалифицировала защитника «Ниццы» Юсефа Аталя за пост в соцсети в поддержку Палестины.
Как сообщает пресс-служба лиги, дисциплинарный комитет Профессиональной футбольной лига Франции принял решение отстранить 27-летнего алжирца на 7 матчей. Решение вступает в силу с 31 октября.
18 октября «Ницца» объявила об отстранении защитника за публикации о конфликте Израиля и Палестины. Он выложил в соцсетях видео, в котором призвал к «черному дню для евреев». Позже игрок удалил видео.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ницца
|10
|6
|4
|0
|11-4
|22
|
2
|Монако
|9
|6
|2
|1
|23-12
|20
|
3
|ПСЖ
|9
|5
|3
|1
|20-7
|18
|
4
|Лилль
|9
|4
|3
|2
|12-10
|15
|
5
|Брест
|9
|4
|3
|2
|9-8
|15
|
6
|Реймс
|9
|4
|2
|3
|15-12
|14
|
7
|Нант
|9
|4
|2
|3
|16-15
|14
|
8
|Марсель
|9
|3
|3
|3
|12-12
|12
|
9
|Ренн
|9
|2
|5
|2
|15-12
|11
|
10
|Тулуза
|9
|2
|5
|2
|11-10
|11
|
11
|Гавр
|9
|2
|4
|3
|10-12
|10
|
12
|Лорьян
|9
|2
|4
|3
|15-19
|10
|
13
|Страсбур
|9
|3
|1
|5
|8-14
|10
|
14
|Монпелье
|8
|2
|3
|3
|12-11
|9
|
15
|Ланс
|9
|2
|3
|4
|8-13
|9
|
16
|Метц
|9
|2
|2
|5
|8-16
|8
|
17
|Клермон Фут
|9
|1
|2
|6
|7-14
|5
|
18
|Лион
|9
|0
|3
|6
|7-18
|3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|27.10
|22:00
|
Клермон Фут – Ницца
|0 : 1
|28.10
|18:00
|
Реймс – Лорьян
|- : -
|28.10
|22:00
|
Ланс – Нант
|- : -
|29.10
|15:00
|
Брест – ПСЖ
|- : -
|29.10
|17:00
|
Лилль – Монако
|- : -
|29.10
|17:00
|
Метц – Гавр
|- : -
|29.10
|17:00
|
Монпелье – Тулуза
|- : -
|29.10
|19:05
|
Ренн – Страсбур
|- : -
|29.10
|22:45
|
Марсель – Лион
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|8
|
|
Ахмед Мостафа Мохамед
Нант
|5
|
|
Акор Жером Адамс
Монпелье
|5
|П
|
|
Кайю Энрике
Монако
|4
|
|
Мозес Саймон
Нант
|4
|
|
Жосуэ Казимир
Гавр
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Александру
Лилль
|7
|1
|2
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|6
|1
|1
|
|
Бастьен Меюпью
Нант
|1
|1
|0
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