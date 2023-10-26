Защитник «Ниццы» Аталь дисквалифицирован на 7 матчей за видео в поддержку Палестины

Лига 1 дисквалифицировала защитника «Ниццы» Юсефа Аталя за пост в соцсети в поддержку Палестины.

Как сообщает пресс-служба лиги, дисциплинарный комитет Профессиональной футбольной лига Франции принял решение отстранить 27-летнего алжирца на 7 матчей. Решение вступает в силу с 31 октября.

18 октября «Ницца» объявила об отстранении защитника за публикации о конфликте Израиля и Палестины. Он выложил в соцсетях видео, в котором призвал к «черному дню для евреев». Позже игрок удалил видео.