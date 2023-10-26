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26 октября, 00:04

Защитник «Ниццы» Аталь дисквалифицирован на 7 матчей за видео в поддержку Палестины

Ана Горшкова
Корреспондент
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Лига 1 дисквалифицировала защитника «Ниццы» Юсефа Аталя за пост в соцсети в поддержку Палестины.

Как сообщает пресс-служба лиги, дисциплинарный комитет Профессиональной футбольной лига Франции принял решение отстранить 27-летнего алжирца на 7 матчей. Решение вступает в силу с 31 октября.

18 октября «Ницца» объявила об отстранении защитника за публикации о конфликте Израиля и Палестины. Он выложил в соцсетях видео, в котором призвал к «черному дню для евреев». Позже игрок удалил видео.

Юсеф Аталь. Игрок «Ниццы» извинился за призыв устроить «черный день для евреев». Его могут выгнать из клуба
Футбол
ФК Ницца
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ницца 10 6 4 0 11-4 22
2
 Монако 9 6 2 1 23-12 20
3
 ПСЖ 9 5 3 1 20-7 18
4
 Лилль 9 4 3 2 12-10 15
5
 Брест 9 4 3 2 9-8 15
6
 Реймс 9 4 2 3 15-12 14
7
 Нант 9 4 2 3 16-15 14
8
 Марсель 9 3 3 3 12-12 12
9
 Ренн 9 2 5 2 15-12 11
10
 Тулуза 9 2 5 2 11-10 11
11
 Гавр 9 2 4 3 10-12 10
12
 Лорьян 9 2 4 3 15-19 10
13
 Страсбур 9 3 1 5 8-14 10
14
 Монпелье 8 2 3 3 12-11 9
15
 Ланс 9 2 3 4 8-13 9
16
 Метц 9 2 2 5 8-16 8
17
 Клермон Фут 9 1 2 6 7-14 5
18
 Лион 9 0 3 6 7-18 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
27.10 22:00
Клермон Фут – Ницца
 0 : 1
28.10 18:00
Реймс – Лорьян
 - : -
28.10 22:00
Ланс – Нант
 - : -
29.10 15:00
Брест – ПСЖ
 - : -
29.10 17:00
Лилль – Монако
 - : -
29.10 17:00
Метц – Гавр
 - : -
29.10 17:00
Монпелье – Тулуза
 - : -
29.10 19:05
Ренн – Страсбур
 - : -
29.10 22:45
Марсель – Лион
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 8
Ахмед Мостафа Мохамед

Ахмед Мостафа Мохамед

Нант

 5
Акор Жером Адамс

Акор Жером Адамс

Монпелье

 5
П
Кайю Энрике

Кайю Энрике

Монако

 4
Мозес Саймон

Мозес Саймон

Нант

 4
Жосуэ Казимир

Жосуэ Казимир

Гавр

 3
И К Ж
Александру

Александру

Лилль

 7 1 2
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 6 1 1
Бастьен Меюпью

Бастьен Меюпью

Нант

 1 1 0
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