Министр внутренних дел Франции — о словах Бензема о секторе Газа: «За этим что-то скрывается»
Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен вновь высказался о нападающем «Аль-Иттихада» Кариме Бензема, который поддержал Палестину в конфликте с Израилем. Он заявил, что за этим высказыванием футболиста что-то скрыто.
«Можно задаться вопросом, что делает футболист, публикуя в твиттере политические взгляды, и почему он делает это избирательно. Я лично думаю, что за этим что-то скрыто, и не замечать этого — значит быть наивным. Мы можем задаться вопросом, почему министр внутренних дел реагирует на твит футболиста, но когда это затрагивает 20 миллионов его подписчиков, я думаю, что моя роль — осудить это», — приводит слова Дарманена RMC Sport.
15 октября 35-летний нападающий поддержал Палестину в конфликте с Израилем. Он опубликовал пост со словами: «Мы молимся за жителей Газы».
После этого Дарманен заявил, что Бензема имеет связи с террористической организацией. Сообщалось, что форвард «Аль-Иттихад» может подать в суд на министра внутренних дел Франции за клевету. Адвоката игрока Хьюг Вижье отметил, что Бензема никогда не имел ни малейшего отношения к организации «Братья-мусульмане"* (*движение запрещено в РФ как террористическое).
19 октября МВД Франции назвало четыре признака связи Бензема с террористической организацией: отказ петь гимн страны вместе со сборной Франции, прозелитизм в социальных сетях вокруг мусульманского поклонения, фото с имамом Мо и поддержка публикации Хабиба Нурмагомедова.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ницца
|10
|6
|4
|0
|11-4
|22
|
2
|Монако
|9
|6
|2
|1
|23-12
|20
|
3
|ПСЖ
|9
|5
|3
|1
|20-7
|18
|
4
|Лилль
|9
|4
|3
|2
|12-10
|15
|
5
|Брест
|9
|4
|3
|2
|9-8
|15
|
6
|Реймс
|9
|4
|2
|3
|15-12
|14
|
7
|Нант
|9
|4
|2
|3
|16-15
|14
|
8
|Марсель
|9
|3
|3
|3
|12-12
|12
|
9
|Ренн
|9
|2
|5
|2
|15-12
|11
|
10
|Тулуза
|9
|2
|5
|2
|11-10
|11
|
11
|Гавр
|9
|2
|4
|3
|10-12
|10
|
12
|Лорьян
|9
|2
|4
|3
|15-19
|10
|
13
|Страсбур
|9
|3
|1
|5
|8-14
|10
|
14
|Монпелье
|8
|2
|3
|3
|12-11
|9
|
15
|Ланс
|9
|2
|3
|4
|8-13
|9
|
16
|Метц
|9
|2
|2
|5
|8-16
|8
|
17
|Клермон Фут
|9
|1
|2
|6
|7-14
|5
|
18
|Лион
|9
|0
|3
|6
|7-18
|3
|27.10
|22:00
|
Клермон Фут – Ницца
|0 : 1
|28.10
|18:00
|
Реймс – Лорьян
|- : -
|28.10
|22:00
|
Ланс – Нант
|- : -
|29.10
|15:00
|
Брест – ПСЖ
|- : -
|29.10
|17:00
|
Лилль – Монако
|- : -
|29.10
|17:00
|
Метц – Гавр
|- : -
|29.10
|17:00
|
Монпелье – Тулуза
|- : -
|29.10
|19:05
|
Ренн – Страсбур
|- : -
|29.10
|22:45
|
Марсель – Лион
|- : -
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|8
|
|
Ахмед Мостафа Мохамед
Нант
|5
|
|
Акор Жером Адамс
Монпелье
|5
|П
|
|
Кайю Энрике
Монако
|4
|
|
Мозес Саймон
Нант
|4
|
|
Жосуэ Казимир
Гавр
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Александру
Лилль
|7
|1
|2
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|6
|1
|1
|
|
Бастьен Меюпью
Нант
|1
|1
|0