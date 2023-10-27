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27 октября, 10:04

Министр внутренних дел Франции — о словах Бензема о секторе Газа: «За этим что-то скрывается»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен вновь высказался о нападающем «Аль-Иттихада» Кариме Бензема, который поддержал Палестину в конфликте с Израилем. Он заявил, что за этим высказыванием футболиста что-то скрыто.

«Можно задаться вопросом, что делает футболист, публикуя в твиттере политические взгляды, и почему он делает это избирательно. Я лично думаю, что за этим что-то скрыто, и не замечать этого — значит быть наивным. Мы можем задаться вопросом, почему министр внутренних дел реагирует на твит футболиста, но когда это затрагивает 20 миллионов его подписчиков, я думаю, что моя роль — осудить это», — приводит слова Дарманена RMC Sport.

15 октября 35-летний нападающий поддержал Палестину в конфликте с Израилем. Он опубликовал пост со словами: «Мы молимся за жителей Газы».

После этого Дарманен заявил, что Бензема имеет связи с террористической организацией. Сообщалось, что форвард «Аль-Иттихад» может подать в суд на министра внутренних дел Франции за клевету. Адвоката игрока Хьюг Вижье отметил, что Бензема никогда не имел ни малейшего отношения к организации «Братья-мусульмане"* (*движение запрещено в РФ как террористическое).

19 октября МВД Франции назвало четыре признака связи Бензема с террористической организацией: отказ петь гимн страны вместе со сборной Франции, прозелитизм в социальных сетях вокруг мусульманского поклонения, фото с имамом Мо и поддержка публикации Хабиба Нурмагомедова.

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 И В Н П +/- О
1
 Ницца 10 6 4 0 11-4 22
2
 Монако 9 6 2 1 23-12 20
3
 ПСЖ 9 5 3 1 20-7 18
4
 Лилль 9 4 3 2 12-10 15
5
 Брест 9 4 3 2 9-8 15
6
 Реймс 9 4 2 3 15-12 14
7
 Нант 9 4 2 3 16-15 14
8
 Марсель 9 3 3 3 12-12 12
9
 Ренн 9 2 5 2 15-12 11
10
 Тулуза 9 2 5 2 11-10 11
11
 Гавр 9 2 4 3 10-12 10
12
 Лорьян 9 2 4 3 15-19 10
13
 Страсбур 9 3 1 5 8-14 10
14
 Монпелье 8 2 3 3 12-11 9
15
 Ланс 9 2 3 4 8-13 9
16
 Метц 9 2 2 5 8-16 8
17
 Клермон Фут 9 1 2 6 7-14 5
18
 Лион 9 0 3 6 7-18 3
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27.10 22:00
Клермон Фут – Ницца
 0 : 1
28.10 18:00
Реймс – Лорьян
 - : -
28.10 22:00
Ланс – Нант
 - : -
29.10 15:00
Брест – ПСЖ
 - : -
29.10 17:00
Лилль – Монако
 - : -
29.10 17:00
Метц – Гавр
 - : -
29.10 17:00
Монпелье – Тулуза
 - : -
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Ренн – Страсбур
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