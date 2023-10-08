Матч «Монпелье» — «Клермон» был прерван из-за брошенной на поле петарды, вратарь Дио потерял сознание

Домашний матч «Монпелье» против «Клермона» в рамках 8-го тура лиги 1 был прерван из-за инцидента с вратарем гостей Мори Дио.

Фанаты «Монпелье» бросили петарду во вратаря «Клермона». Пиротехника взорвалась прямо у ног футболиста и тот потерял сознание. Главный судья остановил игру в добавленное время при счете 4:2 в пользу хозяев. Врачи унесли Дио с поля на носилках, после этого футболисты отправились в раздевалку.

После 7 туров чемпионата Франции «Монпелье» занимает 12-е место в турнирной таблице, имея в активе 9 очков. «Клермон» идет на последней позиции (2 очка).