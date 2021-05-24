Руди Гарсия покинул пост главного тренера «Лиона»
13:52
«Лион» объявил об отставке главного тренера Руди Гарсии, сообщается на официальном сайте.
У специалиста истек срок контракта с французской командой. Сообщалось, что клуб не захотел продлевать соглашение с тренером, чтобы «вдохнуть новую жизнь в команду накануне еврокубкового сезона».
«Лион» в заключительном матче лиги 1 уступил «Ницце» (2:3) и не смог пробиться в Лигу чемпионов.
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