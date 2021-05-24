Руди Гарсия покинул пост главного тренера «Лиона»

«Лион» объявил об отставке главного тренера Руди Гарсии, сообщается на официальном сайте.

У специалиста истек срок контракта с французской командой. Сообщалось, что клуб не захотел продлевать соглашение с тренером, чтобы «вдохнуть новую жизнь в команду накануне еврокубкового сезона».

Au lendemain de la d?faite face ? Nice, l'Olympique Lyonnais informe que Jean-Michel Aulas, Vincent Ponsot et Juninho ont re?u ce lundi matin Rudi Garcia pour acter la fin de son contrat d'entra?neur qui avait d?but? en octobre 2019.https://t.co/7I0I8cTDYa — Olympique Lyonnais (@OL) May 24, 2021

«Лион» в заключительном матче лиги 1 уступил «Ницце» (2:3) и не смог пробиться в Лигу чемпионов.