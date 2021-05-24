Бывший шеф-скаут ЦСКА: «Сейчас Головин — игрок уровня «Ювентуса» и «МЮ»
Бывший руководитель селекционной службы ЦСКА Максим Дюков поделился мнением о перспективах полузащитника «Монако» Александра Головина.
— Слуцкий говорит, что Головин готов к переходу в настоящий топ, который регулярно играет в плей-офф Лиги чемпионов. Он готов?
— Думаю, да. Он еще и прибавит, перейдя в такую команду, — заявил Дюков в интервью Metaratings.ru.
— В чем он стал мощнее?
— Он стал более опытным и адаптировался к европейскому футболу. Он может еще быстрее отдать передачу. Ему проще открываться, понимая, что мяч точно прилетит в нужную ему ногу с нужной скоростью. Все это благодаря опыту игры на высоком уровне. Однако Головин в ЦСКА и сейчас — это не два разных футболиста. Он прибавил, но еще не вышел на космический уровень.
— Сейчас он уровня «Ювентуса» и «МЮ»?
— Да, конечно. На сегодняшний момент он мог бы там играть.
— Он сильнейший российский футболист?
— Без вопросов и с большим запасом.
Головин перешел из ЦСКА в «Монако» в 2018 году. Контракт российского футболиста действует до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 23 млн евро.
Дополнительная информация:
https://metaratings.ru/news/byvshiy-shef-skaut-tsska-seychas-golovin-igrok-urovnya-yuventusa-i-myu-956971/
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю