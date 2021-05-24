Мбаппе – о будущем в «ПСЖ»: «Хочу чувствовать, что у клуба есть надежный проект, выстроенный вокруг меня»

Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе поделился мнением о будущем в клубе.

«Все знают, что я глубоко привязан к «ПСЖ». Благодарен клубу. Когда перешел сюда в 2017 году, был никем. Сразу почувствовал комфорт, команда вселила в меня уверенность. Всегда буду благодарен президенту «ПСЖ» и тренерам.

Хочу побеждать и чувствовать, что нахожусь там, где действительно могу чего-то достигать. Хочу чувствовать, что у клуба есть надежный проект, выстроенный вокруг меня. Это самое главное. Дышу футболом, я им живу. Спортивный проект очень важен.

Что касается Лиги чемпионов, там всегда побеждает одна команда, и это не значит, что другие плохи. Я всегда был счастлив в «ПСЖ». Посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Мбаппе RMC Sport.

В текущем сезоне 22-летний француз провел 31 матч в чемпионате Франции, забил 27 голов и отдал 2 результативные передачи. В сезоне 2020/2021 «ПСЖ» не стал чемпионом Франции впервые за четыре года.