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Сегодня, 01:47

Риера стал новым тренером «Бордо»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Бордо» на официальном сайте объявил о назначении Альберта Риеры на пост главного тренера команды.

41-летний испанец в четверг подписал с французским клубом контракт до 2025 года. Он заменил Давида Гийона, который был уволен 7 октября после поражения от «Лаваля» (0:1).

Ранее Риеры работал ассистентом тренера в «Галатасарае», а также тренировал «Олимпию» и «Целе». Во время карьеры игрока Риера с 2003 по 2005 год выступал за «Бордо».

После 10 туров «Бордо» занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 11 очков.

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 И В Н П +/- О
1
 Монако 8 5 2 1 21-11 17
2
 Ницца 8 4 4 0 9-4 16
3
 ПСЖ 8 4 3 1 17-7 15
4
 Брест 8 4 3 1 9-7 15
5
 Реймс 8 4 1 3 14-11 13
6
 Марсель 8 3 3 2 12-11 12
7
 Лилль 8 3 3 2 11-10 12
8
 Ренн 8 2 5 1 14-10 11
9
 Нант 8 3 2 3 14-15 11
10
 Тулуза 8 2 4 2 10-9 10
11
 Страсбур 8 3 1 4 8-11 10
12
 Монпелье 7 2 3 2 12-9 9
13
 Гавр 8 2 3 3 10-12 9
14
 Ланс 8 2 2 4 8-13 8
15
 Метц 8 2 2 4 7-14 8
16
 Лорьян 8 1 4 3 13-18 7
17
 Лион 8 0 3 5 6-16 3
18
 Клермон Фут 7 0 2 5 5-12 2
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34 тур
20.10 22:00
Гавр – Ланс
 - : -
21.10 18:00
ПСЖ – Страсбур
 - : -
21.10 22:00
Ницца – Марсель
 - : -
22.10 14:00
Лорьян – Ренн
 - : -
22.10 16:00
Лилль – Брест
 - : -
22.10 16:00
Нант – Монпелье
 - : -
22.10 16:00
Тулуза – Реймс
 - : -
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Монако – Метц
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Килиан Мбаппе

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