Касильяс заступился за голкипера «ПСЖ» Доннарумму

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Экс-игрок «Реала» и «Порту» Икер Касильяс вступился за вратаря «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумму, которого часто критикуют в парижском клубе.

«Он был героем чемпионата Европы, вне всяких сомнений. Но сейчас переживает непростой момент. Он начал выступать в 16 лет, как и Буффон, как и я», — цитирует слова Касильяса pianetamilan.it.

В этом сезоне футболист провел 8 матчей в лиге 1, 5 из которых отстоял на ноль.