Мбаппе должен найти нового агента, его мать не получила лицензию ФИФА

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе должен найти нового агента, поскольку его мать не смогла получить нужную лицензию ФИФА, сообщает Marca.

По информации источника, мать Мбаппе не попала в реестр агентов ФИФА и не теперь не может вести переговоры от имени сына.

24-летний Мбаппе выступает за «ПСЖ» с июля 2018 года. Всего за французский клуб он провел 269 матчей, забил 220 мячей и отдал 98 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024 года.