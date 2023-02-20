Алексис Санчес отказался от предложения «Галатасарая»

Нападающий «Марселя» Алексис Санчес мог продолжить карьеру в турецком чемпионате, сообщает L'Equipe со ссылкой на Telefoot.

В подписании 34-летнего чилийского форварда был заинтересован стамбульский «Галатасарай».

Турецкий клуб предлагал южноамериканцу соглашение с окладом в размере четырех миллионов евро, но Санчес сделал выбор в пользу «Марселя».

Прошедшим летом он подписал контракт с французской командой по схеме «1+1».

В текущем сезоне Санчес принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых записал на свой счет 13 голов и один результативный пас.