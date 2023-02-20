Алексис Санчес отказался от предложения «Галатасарая»
Нападающий «Марселя» Алексис Санчес мог продолжить карьеру в турецком чемпионате, сообщает L'Equipe со ссылкой на Telefoot.
В подписании 34-летнего чилийского форварда был заинтересован стамбульский «Галатасарай».
Турецкий клуб предлагал южноамериканцу соглашение с окладом в размере четырех миллионов евро, но Санчес сделал выбор в пользу «Марселя».
Прошедшим летом он подписал контракт с французской командой по схеме «1+1».
В текущем сезоне Санчес принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых записал на свой счет 13 голов и один результативный пас.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|24
|18
|3
|3
|59-23
|57
|
2
|Марсель
|24
|16
|4
|4
|48-22
|52
|
3
|Монако
|24
|15
|5
|4
|53-31
|50
|
4
|Ланс
|24
|14
|7
|3
|38-19
|49
|
5
|Ренн
|24
|13
|4
|7
|44-28
|43
|
6
|Лилль
|24
|12
|5
|7
|43-31
|41
|
7
|Лорьян
|24
|11
|6
|7
|38-35
|39
|
8
|Ницца
|24
|10
|8
|6
|30-21
|38
|
9
|Лион
|24
|10
|5
|9
|36-27
|35
|
10
|Реймс
|24
|7
|13
|4
|30-26
|34
|
11
|Тулуза
|24
|9
|5
|10
|41-42
|32
|
12
|Клермон Фут
|24
|8
|6
|10
|24-33
|30
|
13
|Нант
|24
|6
|10
|8
|25-29
|28
|
14
|Монпелье
|24
|8
|2
|14
|35-45
|26
|
15
|Страсбур
|24
|4
|9
|11
|29-42
|21
|
16
|Брест
|24
|4
|8
|12
|25-40
|20
|
17
|Труа
|24
|4
|7
|13
|33-53
|19
|
18
|Осер
|24
|4
|6
|14
|21-48
|18
|
19
|Аяччо
|24
|5
|3
|16
|18-45
|18
|
20
|Анже
|24
|2
|4
|18
|20-50
|10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|24.02
|23:00
|
Лилль – Брест
|- : -
|25.02
|19:00
|
Анже – Лион
|- : -
|25.02
|23:00
|
Монпелье – Ланс
|- : -
|26.02
|15:00
|
Лорьян – Осер
|- : -
|26.02
|17:00
|
Аяччо – Труа
|- : -
|26.02
|17:00
|
Клермон Фут – Страсбур
|- : -
|26.02
|17:00
|
Нант – Ренн
|- : -
|26.02
|17:00
|
Реймс – Тулуза
|- : -
|26.02
|19:05
|
Монако – Ницца
|- : -
|26.02
|22:45
|
Марсель – ПСЖ
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|15
|
|
Фолэрин Балоган
Реймс
|15
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|15
|П
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|10
|
|
Жонатан Клаусс
Марсель
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|20
|2
|3
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|18
|2
|2
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|20
|2
|2
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