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Новости   //    Футбол   //    Франция

«ПСЖ» выпустил специальные футболки для борьбы с коронавирусом

04:17

«ПСЖ» выпустил специальную версию клубной футболки с логотипом Tous Unis на месте титульного спонсора. Все деньги будут направлены на поддержку медицинского персонала, борющегося с коронавирусом во Франции.

Всего выпущено 1500 экземпляров. Одна футболка стоит 175 евро, что должно принести около 250 тысяч евро.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у более 525 тысяч человек. Умерших — 23 711, выздоровевших — 123 329. В России на данный момент 840 случаев заражения, три человека умерли.

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Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




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