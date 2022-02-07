«ПСЖ» все еще рассчитывает подписать новый контракт с Мбаппе

«ПСЖ» ведет переговоры о продлении контракта с Мбаппе

Руководство «ПСЖ» продолжает вести переговоры о продлении контракта с нападающим Килианом Мбаппе. Клуб предлагает француз краткосрочное соглашение, а также готов сделать его самым высокооплачиваемым игроком «ПСЖ», сообщает RMC Sport.

Сам футболист пока не дал ответа и взял паузу на размышление. Он вернется к этому вопросу после матчей 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала».

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «ПСЖ» состоится 15 февраля. Ответная игра пройдет 9 марта.

22-летний форвард в этом сезоне в 21 матче лиги 1 забил 11 голов и сделал 9 голевых передач.

Ранее сообщалось, что в летнее трансферное окно 2022 года футболист на правах свободного агента перейдет в «Реал».