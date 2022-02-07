Руководство «Бордо» приняло решение уволить Петковича после поражения от «Реймса»

Руководство «Бордо» приняло решение уволить главного тренера команды Владимира Петковича после поражения от «Реймса» (0:5) в матче 23-го тура чемпионата Франции, сообщает L'?quipe.

По информации источника, помимо поражения от «Реймса», на решении об увольнении тренера также сказались поражение от «Ренна» (0:6) во встрече 21-го тура лиги 1 и вылет из Кубка Франции, где «Бордо» проиграл «Бресту» (0:3)

После 23 туров лиги 1 «Бордо» набрал 20 очков и занимает предпоследнее место в турнирной таблице.

58-летний специалист проработал во французском клубе полгода. Его контракт с «Бордо» был рассчитан до конца сезона-2023/24.