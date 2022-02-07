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Сегодня, 17:49

Руководство «Бордо» приняло решение уволить Петковича после поражения от «Реймса»

Руководство «Бордо» приняло решение уволить главного тренера команды Петковича
Карен Саркисян
Корреспондент

Руководство «Бордо» приняло решение уволить главного тренера команды Владимира Петковича после поражения от «Реймса» (0:5) в матче 23-го тура чемпионата Франции, сообщает L'?quipe.

По информации источника, помимо поражения от «Реймса», на решении об увольнении тренера также сказались поражение от «Ренна» (0:6) во встрече 21-го тура лиги 1 и вылет из Кубка Франции, где «Бордо» проиграл «Бресту» (0:3)

После 23 туров лиги 1 «Бордо» набрал 20 очков и занимает предпоследнее место в турнирной таблице.

58-летний специалист проработал во французском клубе полгода. Его контракт с «Бордо» был рассчитан до конца сезона-2023/24.

Источник: https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/Vladimir-petkovic-mis-a-pied-par-les-girondins-de-bordeaux/1315754
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 23 17 5 1 51-19 56
2
 Ницца 23 13 4 6 36-19 43
3
 Марсель 23 12 7 4 36-20 43
4
 Страсбур 23 11 5 7 45-29 38
5
 Ренн 23 11 4 8 43-21 37
6
 Монако 23 10 6 7 37-26 36
7
 Лион 23 9 8 6 31-30 35
8
 Монпелье 23 10 4 9 38-33 34
9
 Ланс 23 9 6 8 36-33 33
10
 Нант 23 9 5 9 30-28 32
11
 Лилль 23 8 8 7 31-35 32
12
 Анже 23 7 8 8 30-34 29
13
 Брест 23 7 7 9 28-35 28
14
 Реймс 23 6 9 8 27-27 27
15
 Клермон Фут 23 6 6 11 23-39 24
16
 Труа 23 5 6 12 20-31 21
17
 Лорьян 23 4 8 11 20-38 20
18
 Метц 23 4 8 11 24-43 20
19
 Бордо 23 4 8 11 34-58 20
20
 Сент-Этьен 23 4 6 13 22-44 18
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38 тур
11.02 23:00
ПСЖ – Ренн
 - : -
12.02 19:00
Монпелье – Лилль
 - : -
12.02 23:00
Лион – Ницца
 - : -
13.02 15:00
Монако – Лорьян
 - : -
13.02 17:00
Анже – Страсбур
 - : -
13.02 17:00
Брест – Труа
 - : -
13.02 17:00
Клермон Фут – Сент-Этьен
 - : -
13.02 17:00
Нант – Реймс
 - : -
13.02 19:05
Ланс – Бордо
 - : -
13.02 22:45
Метц – Марсель
 - : -
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Монако

 14
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 12
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 12
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 9
Димитри Пайет

Димитри Пайет

Марсель

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Жонатан Клаусс

Ланс

 7
И К Ж
Йохан Гастьен

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Клермон Фут

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Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 18 1 5
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