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Сегодня, 15:10

Месси получил лучшую в «ПСЖ» оценку от Le Parisien за матч с «Лиллем»

Нападающий «ПСЖ» Месси получил лучшую оценку от Le Parisien за матч с «Лиллем»
Карен Саркисян
Корреспондент

Французское издание Le Parisien оценило игру нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси в матче 23-го тура чемпионата Франции с «Лиллем» (5:1).

Месси наряду с защитником Преснелем Кимпембе и полузащитником Данилу Перейрой получил лучшую оценку в команде — 8 баллов из 10 .

Полузащитники Марко Верратти, Нуну Мендеш, защитник Маркиньос и вратарь Джанлуиджи Доннарумма получили 7 баллов.

Низкую оценку получил защитник Ашраф Хакими — 5 баллов.

После 23 туров лиги 1 «ПСЖ» набрал 56 очков и возглавляет турнирную таблицу.

Источник: https://www.leparisien.fr/sports/football/psg/lille-psg-1-5-les-notes-des-joueurs-parisiens-06-02-2022-2YYHXFZJH5AZLNNJWUO44XHEFU.php
Лионель Месси
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ФК Лилль
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 ПСЖ 23 17 5 1 51-19 56
2
 Ницца 23 13 4 6 36-19 43
3
 Марсель 23 12 7 4 36-20 43
4
 Страсбур 23 11 5 7 45-29 38
5
 Ренн 23 11 4 8 43-21 37
6
 Монако 23 10 6 7 37-26 36
7
 Лион 23 9 8 6 31-30 35
8
 Монпелье 23 10 4 9 38-33 34
9
 Ланс 23 9 6 8 36-33 33
10
 Нант 23 9 5 9 30-28 32
11
 Лилль 23 8 8 7 31-35 32
12
 Анже 23 7 8 8 30-34 29
13
 Брест 23 7 7 9 28-35 28
14
 Реймс 23 6 9 8 27-27 27
15
 Клермон Фут 23 6 6 11 23-39 24
16
 Труа 23 5 6 12 20-31 21
17
 Лорьян 23 4 8 11 20-38 20
18
 Метц 23 4 8 11 24-43 20
19
 Бордо 23 4 8 11 34-58 20
20
 Сент-Этьен 23 4 6 13 22-44 18
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 - : -
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Лион – Ницца
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 - : -
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Анже – Страсбур
 - : -
13.02 17:00
Брест – Труа
 - : -
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Клермон Фут – Сент-Этьен
 - : -
13.02 17:00
Нант – Реймс
 - : -
13.02 19:05
Ланс – Бордо
 - : -
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