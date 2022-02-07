Месси получил лучшую в «ПСЖ» оценку от Le Parisien за матч с «Лиллем»

Нападающий «ПСЖ» Месси получил лучшую оценку от Le Parisien за матч с «Лиллем»

Французское издание Le Parisien оценило игру нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси в матче 23-го тура чемпионата Франции с «Лиллем» (5:1).

Месси наряду с защитником Преснелем Кимпембе и полузащитником Данилу Перейрой получил лучшую оценку в команде — 8 баллов из 10 .

Полузащитники Марко Верратти, Нуну Мендеш, защитник Маркиньос и вратарь Джанлуиджи Доннарумма получили 7 баллов.

Низкую оценку получил защитник Ашраф Хакими — 5 баллов.

После 23 туров лиги 1 «ПСЖ» набрал 56 очков и возглавляет турнирную таблицу.