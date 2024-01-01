«ПСЖ» объявил о подписании 20-летнего защитника Бералдо

Защитник Лукас Бералдо перешел из «Сан-Паулу» в «ПСЖ». Как сообщает пресс-служба парижан, контракт с бразильцем рассчитан до лета 2028 года.

20-летний футболист будет играть за «ПСЖ» под 35 номером.

С 2020 года Бералдо выступал за «Сан-Паулу». Он провел за основную команду 52 матча и забил 1 гол. В сентябре 2023 года защитник завоевал первый трофей в своей карьере, выиграв Кубок Бразилии.