«ПСЖ» объявил о подписании 20-летнего защитника Бералдо
Защитник Лукас Бералдо перешел из «Сан-Паулу» в «ПСЖ». Как сообщает пресс-служба парижан, контракт с бразильцем рассчитан до лета 2028 года.
20-летний футболист будет играть за «ПСЖ» под 35 номером.
С 2020 года Бералдо выступал за «Сан-Паулу». Он провел за основную команду 52 матча и забил 1 гол. В сентябре 2023 года защитник завоевал первый трофей в своей карьере, выиграв Кубок Бразилии.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|17
|12
|4
|1
|42-14
|40
|
2
|Ницца
|17
|10
|5
|2
|19-9
|35
|
3
|Монако
|17
|10
|3
|4
|33-22
|33
|
4
|Брест
|17
|9
|4
|4
|25-15
|31
|
5
|Лилль
|17
|7
|7
|3
|21-14
|28
|
6
|Марсель
|17
|7
|6
|4
|25-18
|27
|
7
|Ланс
|17
|7
|5
|5
|21-17
|26
|
8
|Реймс
|17
|8
|2
|7
|22-23
|26
|
9
|Страсбур
|17
|6
|5
|6
|18-22
|23
|
10
|Ренн
|17
|4
|7
|6
|23-22
|19
|
11
|Монпелье
|17
|4
|7
|6
|19-21
|19
|
12
|Гавр
|17
|4
|7
|6
|16-19
|19
|
13
|Нант
|17
|5
|3
|9
|19-28
|18
|
14
|Метц
|17
|4
|4
|9
|16-27
|16
|
15
|Лион
|17
|4
|4
|9
|16-27
|16
|
16
|Тулуза
|17
|2
|8
|7
|15-23
|14
|
17
|Лорьян
|17
|2
|6
|9
|21-35
|12
|
18
|Клермон Фут
|17
|2
|5
|10
|11-26
|11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|12.01
|23:00
|
Марсель – Страсбур
|- : -
|13.01
|19:00
|
Монако – Реймс
|- : -
|13.01
|23:00
|
Ренн – Ницца
|- : -
|14.01
|15:00
|
Лилль – Лорьян
|- : -
|14.01
|17:00
|
Брест – Монпелье
|- : -
|14.01
|17:00
|
Метц – Тулуза
|- : -
|14.01
|17:00
|
Нант – Клермон Фут
|- : -
|14.01
|19:05
|
Гавр – Лион
|- : -
|14.01
|22:45
|
Ланс – ПСЖ
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|18
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|8
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|7
|П
|
|
Пьер-Эмерик Обамеянг
Марсель
|7
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|5
|
|
Флориан Сотока
Ланс
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Рассул Ндиайе
Гавр
|13
|1
|2
|
|
Самюэль Грансир
Гавр
|13
|1
|1
|
|
Александр Головин
Монако
|15
|1
|6
Новости