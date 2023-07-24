«Ланс» объявил о подписании контракта с защитником Хусановым
«Ланс» объявил о подписании контракта с узбекским защитником Абдукодиром Хусановым.
Соглашение с игроком рассчитано до 2027 года.
19-летний футболист является воспитанником «Бунедкора».
В прошедшем сезоне он сыграл 10 матчей за «Энергетик-БГУ», забив один гол.
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|Марсель
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4
|Ренн
|0
|0
|0
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5
|Лилль
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|0-0
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6
|Монако
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7
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8
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9
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10
|Лорьян
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|0-0
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11
|Реймс
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12
|Монпелье
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|0-0
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13
|Тулуза
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|0
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|0-0
|0
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14
|Брест
|0
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|0
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|0-0
|0
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15
|Страсбур
|0
|0
|0
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|0-0
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16
|Нант
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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17
|Гавр
|0
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18
|Метц
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Брест – Ланс
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Клермон Фут – Монако
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Марсель – Реймс
|- : -
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Монпелье – Гавр
|- : -
|13.08
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Нант – Тулуза
|- : -
|13.08
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Ницца – Лилль
|- : -
|13.08
|00:00
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ПСЖ – Лорьян
|- : -
|13.08
|00:00
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Ренн – Метц
|- : -
|13.08
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Страсбур – Лион
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