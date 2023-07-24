«Ланс» объявил о подписании контракта с защитником Хусановым

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«Ланс» объявил о подписании контракта с узбекским защитником Абдукодиром Хусановым.

Соглашение с игроком рассчитано до 2027 года.

19-летний футболист является воспитанником «Бунедкора».

В прошедшем сезоне он сыграл 10 матчей за «Энергетик-БГУ», забив один гол.