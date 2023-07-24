«Барселона» сегодня свяжется с «ПСЖ» для обсуждения трансфера Мбаппе
«Барселона» сегодня, 24 июля, свяжется с «ПСЖ» для обсуждения трансфера форварда Килиана Мбаппе, сообщает L'Equipe.
По данным источника, каталонцы готовы предложить парижанам несколько игроков в обмен на француза. Заплатить деньгами сине-гранатовые не смогут.
Ранее издание CBS сообщило, что «Аль-Хиляль» предложит Мбаппе 700 миллионов евро за сезон и бесплатный уход в «Реал» через год.
В пятницу появилась информация, что парижский клуб не взял француза на предсезонный тур по Японии и выставил игрока на трансфер, так как считает, что он договорился с «Реалом» о переходе в «Реал» следующим летом бесплатно.
Действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро.
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11
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12
|Монпелье
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13
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14
|Брест
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15
|Страсбур
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16
|Нант
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17
|Гавр
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Брест – Ланс
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Клермон Фут – Монако
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Марсель – Реймс
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Монпелье – Гавр
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Нант – Тулуза
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Ницца – Лилль
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ПСЖ – Лорьян
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Ренн – Метц
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Страсбур – Лион
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