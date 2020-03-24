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«ПСЖ» пожертвовал 100 тысяч евро на борьбу с коронавирусом

24 марта 2020, 23:24
Болельщики «ПСЖ». Фото Back Page Football.
Болельщики «ПСЖ». Фото Back Page Football.
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«ПСЖ» на своем официальном сайте сообщил о пожертвовании в размере 100 тысяч евро. Оно будет направлено на борьбу с коронавирусом и его последствиями.

Пожертвование в благотворительный фонд будет направлено на следующие цели:

1.Приобретение медицинского и санитарного оборудования для врачей, тренинг для 2000 волонтеров.

2. Приобретение 5000 учебных материалов для школьников, которые не смогут посещать занятия из-за карантина.

3. Финансирование организации частных приютов, которые могут помочь около 900 бездомным, в том числе предоставление им продуктов питания или средств гигиены.

4. Помощь пожилым или одиноким людям путем доставки им 10 тысяч посылок с продовольствием и гигиеническими средствами.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 407 485 человек. Умерших — 18 227, выздоровевших — 104 234. В России на данный момент подтверждено 495 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.

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