Салиба не хочет возвращаться из «Марселя» в «Арсенал»

Защитник «Марселя» Вильям Салиба заявил, что готов остаться в клубе после завершения аренды, рассчитанной до конца сезона. Контракт игрока принадлежит «Арсеналу».

«Я никогда не скрывал того, что мне здесь хорошо. Но мне неизвестно мое будущее. До конца сезона остается 2 месяца. Сейчас важнее всего квалифицироваться в Лигу чемпионов и пройти как можно дальше в Лиге конференций.

Думаю, переговоры между «Арсеналом» и «Марселем» пройдут в конце мая или начале июня. Тогда мы все и решим. Конечно, остаться здесь — очень неплохая идея. Я знаю город, одноклубников, тренера. Но все зависит не только от меня", — сказал футболист в интервью RMC Sport.

Салиба провел 40 матчей за «Марсель» в текущем сезоне. Его трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 24 миллиона евро.