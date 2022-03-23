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Сегодня, 20:14

Салиба не хочет возвращаться из «Марселя» в «Арсенал»

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник «Марселя» Вильям Салиба заявил, что готов остаться в клубе после завершения аренды, рассчитанной до конца сезона. Контракт игрока принадлежит «Арсеналу».

«Я никогда не скрывал того, что мне здесь хорошо. Но мне неизвестно мое будущее. До конца сезона остается 2 месяца. Сейчас важнее всего квалифицироваться в Лигу чемпионов и пройти как можно дальше в Лиге конференций.

Думаю, переговоры между «Арсеналом» и «Марселем» пройдут в конце мая или начале июня. Тогда мы все и решим. Конечно, остаться здесь — очень неплохая идея. Я знаю город, одноклубников, тренера. Но все зависит не только от меня", — сказал футболист в интервью RMC Sport.

Салиба провел 40 матчей за «Марсель» в текущем сезоне. Его трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 24 миллиона евро.

ФК Арсенал (Лондон)
ФК Марсель
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 ПСЖ 29 20 5 4 59-27 65
2
 Марсель 29 15 8 6 45-27 53
3
 Ренн 29 16 4 9 63-28 52
4
 Ницца 29 15 6 8 39-23 50
5
 Страсбур 29 13 9 7 50-32 48
6
 Лилль 29 12 10 7 38-35 46
7
 Монако 29 12 8 9 43-30 44
8
 Ланс 29 12 8 9 45-39 44
9
 Лион 29 11 10 8 40-37 42
10
 Нант 29 12 6 11 36-31 42
11
 Монпелье 29 12 5 12 43-40 41
12
 Реймс 29 8 12 9 32-31 36
13
 Брест 29 9 8 12 36-43 35
14
 Анже 29 8 8 13 32-41 32
15
 Труа 29 7 8 14 27-42 29
16
 Лорьян 29 6 10 13 24-43 28
17
 Клермон Фут 29 7 7 15 28-51 28
18
 Сент-Этьен 29 6 9 14 29-51 27
19
 Метц 29 4 11 14 26-52 23
20
 Бордо 29 4 10 15 38-70 22
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Клермон Фут – Нант
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Лилль – Бордо
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Метц – Монако
 - : -
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Монпелье – Брест
 - : -
3.04 00:00
Ницца – Ренн
 - : -
3.04 00:00
ПСЖ – Лорьян
 - : -
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Сент-Этьен – Марсель
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Страсбур – Ланс
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Виссам Бен-Йеддер

Монако

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Кильян Мбаппе

ПСЖ

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Мартен Террье

Ренн

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ПСЖ

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