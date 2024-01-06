«ПСЖ» обвинили в подкупе организаторов «Золотого мяча» для обеспечения победы Месси

«ПСЖ» обвиняют в попытке повлиять на результаты голосования за «Золотой мяч» 2021 года в пользу бывшего игрока французской команды Лионеля Месси, сообщает Le Monde.

Как отмечает источник, официальные лица «ПСЖ» пытались подкупить бывшего главного редактора France Football и организатора розыгрыша Паскаля Ферре.

При этом расследование началось с экс-директора парижан по коммуникациям Жан-Мартиаля Рибеса, который в декабре 2023 года был заключен под стражу. В отчете французской прокуратуры отмечалось, что он часто предоставлял журналистам, политикам, членам министерств и артистам билеты на матчи с определенной для себя и клуба выгодой.

Следователи также заинтересовались отношениями между Рибесом и Ферре. Согласно их информации, парижане рассчитывали, что сотрудничество с главным редактором France Football поможет им повлиять на итог «Золотого мяча» в пользу Месси.

Месси выступал за «ПСЖ» С 2021 по 2023 год. Всего за парижан он провел 75 матчей, в которых отметился 32 голами и 35 результативными передачами. В июне 2023-го 36-летний аргентинец перешел в «Интер Майами» из МЛС. Его контракт с командой рассчитан до 2025 года.

Месси становился обладателем «Золотого мяча» восемь раз за карьеру: в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 и 2023 годах.