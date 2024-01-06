«Монпелье» и «Страсбур» вышли в 4-й раунда Кубка Франции

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«Монпелье» на выезде обыграл «Амьен» в матче 3-го раунда Кубка Франции — 2:1.

У гостей отметился Келвин Йебоа, автогол на счету Юссуфа Ассогба. У хозяев гол забил Луи Мафута.

«Страсбур» на выезде разгромил «Авуан» — 4:0.

У гостей голы забивали Кевин Гамейро, Саи Дион (дубль) и Мохамед Бечих.

Соперники «Монпелье» и «Страсбура» в 4-м раунде Кубка Франции определятся после жеребьевки.