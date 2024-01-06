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Сегодня, 21:55

«Монпелье» и «Страсбур» вышли в 4-й раунда Кубка Франции

Руслан Минаев
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«Монпелье» на выезде обыграл «Амьен» в матче 3-го раунда Кубка Франции — 2:1.

У гостей отметился Келвин Йебоа, автогол на счету Юссуфа Ассогба. У хозяев гол забил Луи Мафута.

Франция. Кубок. 1/32 финала
06 янв, 20:00. Stade de la Licorne (Амьен)
Амьен
1:2
Монпелье

«Страсбур» на выезде разгромил «Авуан» — 4:0.

У гостей голы забивали Кевин Гамейро, Саи Дион (дубль) и Мохамед Бечих.

Франция. Кубок. 1/32 финала
06 янв, 20:00. Stade Marcel Vignaud (Авуан)
Авуан
0:4
Страсбур

Соперники «Монпелье» и «Страсбура» в 4-м раунде Кубка Франции определятся после жеребьевки.

ФК Монпелье
ФК Страсбур
0
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 17 12 4 1 42-14 40
2
 Ницца 17 10 5 2 19-9 35
3
 Монако 17 10 3 4 33-22 33
4
 Брест 17 9 4 4 25-15 31
5
 Лилль 17 7 7 3 21-14 28
6
 Марсель 17 7 6 4 25-18 27
7
 Ланс 17 7 5 5 21-17 26
8
 Реймс 17 8 2 7 22-23 26
9
 Страсбур 17 6 5 6 18-22 23
10
 Ренн 17 4 7 6 23-22 19
11
 Монпелье 17 4 7 6 19-21 19
12
 Гавр 17 4 7 6 16-19 19
13
 Нант 17 5 3 9 19-28 18
14
 Метц 17 4 4 9 16-27 16
15
 Лион 17 4 4 9 16-27 16
16
 Тулуза 17 2 8 7 15-23 14
17
 Лорьян 17 2 6 9 21-35 12
18
 Клермон Фут 17 2 5 10 11-26 11
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12.01 23:00
Марсель – Страсбур
 - : -
13.01 19:00
Монако – Реймс
 - : -
13.01 23:00
Ренн – Ницца
 - : -
14.01 15:00
Лилль – Лорьян
 - : -
14.01 17:00
Брест – Монпелье
 - : -
14.01 17:00
Метц – Тулуза
 - : -
14.01 17:00
Нант – Клермон Фут
 - : -
14.01 19:05
Гавр – Лион
 - : -
14.01 22:45
Ланс – ПСЖ
 - : -
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ПСЖ

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Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 8
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Лион

 7
П
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Пьер-Эмерик Обамеянг

Марсель

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Усман Дембеле

ПСЖ

 5
Флориан Сотока

Флориан Сотока

Ланс

 5
И К Ж
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Гавр

 13 1 2
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Гавр

 13 1 1
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