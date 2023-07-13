«ПСЖ» не планирует продавать Доннарумму этим летом
«ПСЖ» не будет продавать голкипера команды Джанлуиджи Доннаруммы в это трансферное окно, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По данным источника, в итальянском футболисте парижане видят часть будущего проекта, им довольны и не хотят отпускать в обозримом будущем.
Ранее сообщалось, что Доннарумма хочет покинуть парижский клуб. На место итальянца может прийти голкипер «Порту» Диогу Кошта.
24-летний вратарь выступает в «ПСЖ» с 2021 года. В прошедшем сезоне он сыграл 48 матчей, пропустив в них 52 гола и 14 раз оставив свои ворота в неприкосновенности. Контракт рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.
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3
|Марсель
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|0-0
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4
|Ренн
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|0-0
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5
|Лилль
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6
|Монако
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7
|Лион
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8
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9
|Ницца
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10
|Лорьян
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11
|Реймс
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12
|Монпелье
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|0-0
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13
|Тулуза
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|0
|0
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|0-0
|0
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14
|Брест
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|0
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|0-0
|0
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15
|Страсбур
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|0
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|0-0
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16
|Нант
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Гавр
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Метц
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|13.08
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Брест – Ланс
|- : -
|13.08
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Клермон Фут – Монако
|- : -
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Марсель – Реймс
|- : -
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Монпелье – Гавр
|- : -
|13.08
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Нант – Тулуза
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|13.08
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Ницца – Лилль
|- : -
|13.08
|00:00
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ПСЖ – Лорьян
|- : -
|13.08
|00:00
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Ренн – Метц
|- : -
|13.08
|00:00
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Страсбур – Лион
|- : -
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